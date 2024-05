video suggerito

Madrid, scendono sui binari della metro per fare pipì: il treno travolge un uomo e lo uccide sul colpo i fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, intorno alle 9.20, nei pressi della stazione Tirso de Molina. La linea 1 della metro di Madrid è stata poi bloccata in entrambe le direzioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La fermata Tirso de Molina della metro 1 di Madrid

Tragedia alla metropolitana di Madrid. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno dopo essere sceso sui binari della stazione Tirso de Molina presumibilmente per fare pipì insieme ad un'altra persona che lo accompagnava. L'incidente, le cui circostanze sono al vaglio degli accertamenti, è avvenuto intorno alle ore 9,20 di oggi, lunedì 6 maggio, presso la fermata della linea 1 della metro della capitale della Spagna.

Secondo fonti della polizia citate da El Espanol, la principale ipotesi al vaglio degli inquirenti è che due uomini siano scesi sui binari per urinare. Uno di loro non ha fatto in tempo a risalire sul binario prima dell'arrivo della metropolitana ed è stato investito dal treno. Sul posto sono intervenuti i paramedici di Samur-Protección Civil, ma non hanno potuto far nulla per salvargli la vita, secondo fonti di Madrid Emergency.

I vigili del fuoco locali hanno poi estratto il corpo da sotto la carrozze. A causa dell'incidente, la circolazione sulla linea 1 tra Sol e Estación del Arte in entrambe le direzioni è stata interrotta almeno fino alle 12, ha confermato Metro de Madrid.

Decine di pendolari di Cercanías Madrid, il sistema di trasporto pubblico locale, si sarebbero poi visti costretti a scendere e a camminare a loro volta lungo i binari del treno, dopo che un utente avrebbe azionato il dispositivo d'allarme, aprendo così le porte del veicolo, scrivono i media locali. Pare che il convoglio fosse rimasto fermo per 10-15 minuti prima che uno dei passeggeri facesse scattare l'allarme.