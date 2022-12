Londra, spaventoso incendio in un ristorante di lusso: i camerieri salvano i 300 clienti dalle fiamme Un incendio è divampato in un ristorante londinese frequentato da 300 persone. Solo due hanno riportato lievi ferite.

A cura di Davide Falcioni

Momenti di puro panico nella tarda serata di venerdì in un ristorante di lusso di Mayfair, quartiere di Londra. I quasi 300 commensali, infatti, sono dovuti fuggire a gambe levate dopo che un terrificante incendio è divampato a partire da una stella filante accesa nel bicchiere di un cocktail.

Stando a quanto hanno reso noto i vigili del fuoco le scintille hanno inavvertitamente dato fuoco a un albero di Natale: le fiamme si sono rapidamente propagate diffondendosi sul mobilio, i tavoli e le tovaglie: "Crediamo che la stella filante accesa in un calice abbia dato inizio a un inferno", ha spiegato il portavoce dei pompieri ricordando che ogni anno, durante le festività natalizie, sono numerose le richieste d'intervento per roghi che scaturiscono dagli alberi di Natale.

Alcuni video pubblicati su Twitter mostrano scene di autentico panico. I clienti, terrorizzati, attraversano veri e propri tunnel di fiamme correndo a perdifiato per mettersi in salvo. Sul posto sono intervenute cinque autopompe e circa 35 vigili del fuoco che hanno domato rapidamente l'incendio: due persone sono state ricoverate e fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma solo un grande spavento.

Il bilancio avrebbe potuto essere molto più grave: all'interno del ristorante infatti sedevano circa trecento clienti e se il personale non fosse stato rapidissimo nell'intervenire decine di persone sarebbero rimaste intrappolate. I vigili del fuoco londinesi hanno colto l'occasione per ricordare alla popolazione i rischi che si corrono nel lasciare alberi di Natale con gli addobbi accesi, specie se realizzati in materiale plastico.