Londra, porta il cane fuori e trova una neonata "nata da un'ora" al gelo in una busta della spesa La piccolina era avvolta in un asciugamano e messa dentro un sacchetto della spesa. A trovarla una dogsitter a Newham, nella zona est di Londra. Così le ha salvato la vita.

A cura di Biagio Chiariello

Era nata da "meno di un'ora" quando è stata trovata in una borsa della spesa a Newham, nella zona est di Londra, come ha spiegato la Met Police. La neonata era avvolta in un asciugamano, mentre le temperature nella City erano sotto lo zero: è stata una dogsitter a spasso con il cane, che, dopo aver fatto la singolare scoperta ha tenuto la piccola al caldo fino all'arrivo dei paramedici.

Gli agenti hanno assicurato che la piccola, alla quale è stato dato il nome Elsa, sta bene ed è in ospedale.

La persona che l'ha trovata "ha contribuito a salvarle la vita" tenendola al caldo e ora "il pensiero va alla mamma della bambina" con i timori per la sua salute "dal momento che avrà passato un momento drammatico e avrà bisogno di attenzione medica immediata dopo la nascita: ti preghiamo di sapere che tua figlia sta bene e, indipendentemente dalle circostanze, per favore cerca aiuto chiamato il 999 (il numero di emergenza ndr)", si legge nel comunicato dalla Polizia Metropolitana.

La segnalazione è arrivata ieri sera, 19 gennaio, intorno alle 21.15 (ora locale, le 22.15 in Italia), all'incrocio tra Greenway e High Street South.

Riteniamo che Elsa avesse meno di un'ora quando è stata trovata – ha spiegato il sovrintendente capo Simon Crick nelle dichiarazioni rilanciate dalla rete britannica – Non sappiamo da quanto fosse lì quando è stata trovata".

"Credo che la persona che passeggiava con il cane – ha aggiunto – abbia sentito il pianto della bambina". E prosegue: "I nostri pensieri ora vanno alla madre; siamo estremamente preoccupati per il benessere" della bambina. "Deve aver un calvario traumatico e avrà bisogno di cure mediche immediate dopo la nascita", ha detto. "Per favore: ‘sappi che tua figlia sta bene e, indipendentemente dalle circostanze, per favore cerca aiuto chiamando il 999′", è l'appello di Crick.