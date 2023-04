Londra, condominio va a fuoco, 14enne muore tra le fiamme: un 16enne arrestato per omicidio L’incendio ieri a Beckton, nella zona est di Londra, ha provocato anche sei feriti. I vigili del fuoco hanno trovato del liquido infiammabile sul luogo del dramma. Un adolescente è in arresto.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Tiffany Regis ed aveva appena 14 anni. È morta in un incendio avvenuto ieri, 6 aprile, in un condominio a Beckton, nella zona est di Londra. Un 16enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

La Polizia Metropolitana, che sta trattando l'incidente come un incendio doloso, è intervenuta poco dopo le 17:00 insieme al London Ambulance Service e al London Fire Brigade. Tiffany è stata dichiarata morta sul posto.

Altre cinque persone all'interno del palazzo sono rimaste ferite. Non sono in pericolo di vita. Diversi residenti sono stati costretti a tuffarsi su un materasso fuori dalla struttura per salvarsi, come confermato da alcuni testimoni.

Gli investigatori dei vigili del fuoco ritengono che per appiccare l'incendio sia stato utilizzato del liquido infiammabile, molto probabilmente benzina.

Un amico, che ha deposto un mazzo di fiori sul luogo del dramma, ha detto: "Tiff era così adorabile. Non posso credere che qualcuno le volesse fare del male. Perché dovrebbero appiccare un incendio sapendo che dentro c'era della gente?".

I social media si sono riempiti di post di cordoglio dopo la tragica notizia. "Tiffany era una bella persona, dentro e fuori. Era divertente e amorevole" si legge in un commento. Un utente di TikTok ha scritto: “È così triste. Eravamo fuori al negozio quando la sua amica è corsa dicendo che era lì e che stava andando a prendere sua madre. Mi piange il cuore per la sua famiglia".

Un vicino che stava guardando l'edificio annerito e carbonizzato ha detto ai media britannici: "Ieri pomeriggio c'era il caos assoluto. Le urla erano penetranti. È stato orribile. La gente gridava aiuto e ho visto qualcuno saltare dal terzo piano". Un altro ha detto: ‘Abbiamo il cuore spezzato. È assolutamente orribile".