Lo schianto, il fumo in cabina e la fuga: il video dei passeggeri a bordo dell'aereo in fiamme a Tokyo Nel filmato i terribili e concitati momenti vissuti dai 367 passeggeri a bordo, tra cui otto bambini, e dai 12 membri dell'equipaggio dell'Airbus della Japan Airlines che oggi si è schiantato contro un altro aereo della Guardia Costiera giapponese all'aeroporto Haneda di Tokyo.

A cura di Antonio Palma

Le fiamme improvvise che appaiono dal finestrino dell’aereo dopo l’impatto con un altro velivolo in pista, il fumo che inonda la cabina carica di passeggeri e rende l’aria irrespirabile, e infine la fuga repentina dagli scivoli per evitare la tragedia. Sono i terribili momenti vissuti e immortalati in un video dai passeggeri a bordo del volo JAL 516 della Japan Airlines che oggi si è schiantato contro un altro aereo della Guardia Costiera giapponese all'aeroporto Haneda di Tokyo.

L’incidente ha causato la morte di 5 persone che erano tutte nell’aereo della Guardia Costiera mentre tutti i passeggeri del volo di linea si sono salvati, anche se il velivolo è stato completamente distrutto dalle fiamme.

In un breve filmato apparso sui social si possono capire i terribili e concitati momenti vissuti dai 367 passeggeri a bordo, tra cui otto bambini, e dai 12 membri dell'equipaggio dell’Airbus A-350 partito dall'aeroporto di Shin Chitose, sempre in Giappone. Il video, ripreso dall'interno dell'aereo, mostra le fiamme che divampano dalle ali e dal motore del velivolo mentre a bordo suona l’allarme e l’Airbus procede sobbalzando.

In un altro momento, in cui l'aereo è fermo, si può vedere la cabina ormai già piena di fumo che rende l’aria irrespirabile mentre le persone si coprono la bocca per proteggersi. La paura a bordo è ben visibile ed è stata confermata anche dall’uomo che ha girato il video col telefono. "Pensavo di morire", ha dichiarato l’uomo. Tutte le persone a bordo invece sono riuscite a evacuare dall'aereo attraverso uno scivolo di emergenza nella porta posteriore dell’aereo e sono sane e salve.

Tragico invece il bilancio delle vittime dell’altro velivolo, un MA722. Dei sei membri dell'equipaggio, solo un capitano si è salvato mentre gli altri cinque membri dell'equipaggio sono morti. Erano tutti in servizio per portare aiuti e materiali di prima necessità nella prefettura di Niigata, che lunedì è stata colpita dal forte terremoto in Giappone. Lo schianto fatale mentre il velivolo rullava sulla pista in attesa del decollo.