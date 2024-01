Aereo di linea si scontra con velivolo della Guardia Costiera e prende fuoco in pista: paura a Tokyo Un aereo della Japan Airlines (JAL) – volo 516 – è andato a fuoco oggi sulla pista di atterraggio del secondo terminal dell’aeroporto di Haneda, a Tokyo. Secondo fonti, l’areo si sarebbe scontrato con un velivolo della Guardia Costiera prima dell’incendio. Salvi i circa 400 passeggeri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Paura in Giappone, dove un aereo della Japan Airlines (JAL) – un Airbus A350, volo 516 – è andato a fuoco oggi sulla pista del secondo terminal dell'aeroporto di Haneda, a Tokyo. Le immagini trasmesse dalle televisioni giapponesi mostrano il velivolo che prende improvvisamente fuoco mentre è in probabile fase di atterraggio.

La Guardia costiera giapponese – secondo quanto riferisce la televisione pubblica NHK – ha segnalato che l'incidente potrebbe essere dovuto a un impatto tra l'aereo di linea e un velivolo della stessa Guardia costiera sulla pista C dell'aeroporto. Anche l'agenzia di stampa Kyodo indica nello scontro tra i due mezzi la causa dell'incendio. La collisione si sarebbe verificata attorno alle 17:47 (le 9:47 in Italia), quando entrambi i velivoli erano in fase di rullaggio. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

A bordo c'erano 367 persone, tra cui 8 neonati e 12 membri dell'equipaggio. Sempre secondo la tv di Stato, tutti i passeggeri del volo 516 della Japan Airlines si sarebbero salvati. A quanto pare sarebbero stati evacuati prima che le fiamme divorassero completamente l'aereo. Erano partiti dall'aeroporto giapponese di Shin Chitose.

In aggiornamento.