Lo schianto al suolo dell’aereo precipitato in Cina: l’incidente ripreso in video dalle telecamere Le telecamere di una compagnia mineraria hanno ripreso i momenti antecedenti allo schianto dell’aereo precipitato in Cina nella regione di Guangxi. Nel video si vede il Boeing 737 con 132 persone a bordo cadere in verticale verso il suolo.

A cura di Chiara Ammendola

Una velocità altissima, una caduta in verticale e poi lo schianto su una delle montagne di Guangxi, vicino a Wuzhou. È precipitato così il Boeing 737-89P della China Eastern Arlines schiantatosi nel sud della Cina con a bordo 132 persone (123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio). L'incidente aereo, uno dei più drammatici che la Cina ricordi, è stato ripreso in un video registrato dalle telecamere di una compagnia mineraria: nelle immagini, diffuse online da ChinaAvReview , si vede chiaramente quello che sembra un aereo comparire dall'alto e schiantarsi al suolo ad una velocità altissima. A impressionare la caduta praticamente verticale del velivolo.

Le immagini, verificate dal Wall Street Journal e diffuse appunto da una compagnia mineraria cinese, sono state condivise da diversi reporter cinesi e corrispondenti dalla Cina per i media statunitensi. Non è possibile però confermare che si tratti dell'aereo stesso o di un grosso frammento dell'aereo precipitato. Il velivolo, partito da Kunming alle 13:11, ora locale, era diretto a Guangzhou. Lo schianto sarebbe avvenuto poco dopo le 14:22, ora in cui i radar hanno perso il segnale del velivolo. Sul posto sono stati inviati i soccorritori provenienti da diverse province della Cina: in totale ci sarebbero centinaia di persone tra pompieri e soccorritori ma le probabilità di trovare dei superstiti sono ridotte al minimo. Sull'incidente è intervenuto il presidente cinese, Xi Jinping, che ha ordinato "tutti gli sforzi" per organizzare le ricerche e i soccorsi dopo aver fatto sapere di essere "scioccato" per quanto accaduto.

Secondo quanto riportato da Flightradar24 il volo MU5735 da Kunming a Guangzhou l'aereo sarebbe precipitato circa un'ora dopo essere decollato: l'atterraggio era previsto per le 15:05. Non è chiaro cosa abbia provocato l'incidente ma il velivolo stava procedendo a oltre 9.400 metri al minuto (cioè a 157 metri al secondo), prima di cadere: una velocità altissima e difficilmente gestibile che potrebbe giustificare la caduta in picchiata registrate dalle telecamere della compagnia cinese. Sarà solo la scatola nera però a chiarire ogni dubbio sulla dinamica e soprattutto sulle cause dello schianto.