Autostrada scompare sotto di loro, veicoli nella voragine e 48 morti in Cina: il video dei soccorsi La tragedia nella provincia del Guangdong dove una frana ha fatto aprire una enorme voragine sotto l'autostrada. Decine di veicoli sono finiti all'interno innescando anche un incendio devastante. Le riprese video dei soccorsi, fatte poco dopo il crollo, mostrano una scena infernale.

A cura di Antonio Palma

Almeno 48 persone sono morte in Cina dopo che un tratto di autostrada è crollato improvvisamente a causa di una frana nella provincia del Guangdong, trascinando a valle decine di veicoli che in quel momento transitavano in zona. La tragedia nella notte tra martedì e mercoledì in una zona montuosa nel sud della Cina che in questi giorni è stata colpita da pesantissime piogge. Il crollo, avvenuto intorno alle 2 ora locale di mercoledì nel territorio del comune di Meizhou, ha fatto letteralmente sparire circa venti metri dell’autostrada Meilong.

Visto l’orario e il buio, molti veicoli in transito non si sono accorti della strada mancante e sono finiti nella voragine. Le immagini e i video, trasmessi dai media statali cinesi, mostrano un enorme squarcio nel fianco boscoso della montagna sotto l’autostrada che è letteralmente sparita.

L'amministrazione della città di Meizhou ha dichiarato che ben 23 veicoli sono stati ritrovati nella voragine durante le operazioni di soccorso dopo il crollo. Le operazioni di ricerca sono state molto complicate a casa di maltempo e pioggia costante che hanno imperversato in zona, innescando nuovi rischi di crolli e frane. Come hanno spiegato vigili del fuoco, le circostanze hanno messo a rischio i soccorritori stessi che si sono dovuti muovere con molta cautela.

Le squadre di soccorso hanno diviso l'area in zone e hanno scandagliato ogni settore con cani in cerca di vittime e feriti. Per aiutare sono intervenuti anche escavatori e gru. Oltre alle vittime recuperate, altre trenta persone sono rimaste ferite nel crollo e trasportate in ospedale ma nessuna è in pericolo di vita, secondo una nota del governo.

Le riprese video, fatte poco dopo il crollo, mostrano una scena infernale: fiamme e fumo nero che si innalza da sotto l'autostrada crollata e un mucchio fumante di auto carbonizzate e parzialmente coperte di fango e detriti. Qualche veicolo crollato nella voragine probabilmente ha innescato un incendio che si è rivelato devastante.

Alcuni testimoni scampati per un soffio alla tragedia hanno riferito ai media locali di aver sentito un forte rumore e di aver visto una voragine aprirsi dietro di loro dopo aver superato la sezione dell’autostrada poco prima che crollasse.

Nelle ultime settimane, nell la zona dove la carreggiata è crollata sono caduti oltre 56 centimetri di pioggia, più di quattro volte la quantità dell'anno scorso e alcuni villaggi si sono anche allagati. Anche altre zone della provincia del Guangdong hanno registrato piogge e inondazioni record, oltre a grandine. Lo scorso fine settimana un tornado ha ucciso cinque persone a Guangzhou, capoluogo di provincia.