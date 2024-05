Tornado rade al suolo il capannone di una fabbrica in Nebraska: le immagini riprese da una telecamera Una telecamera posizionata sul cruscotto di un’auto ha ripreso il momento in cui un tornado rade al suolo il capannone di una fabbrica nella città di Lincoln, in Nebraska, la Garner Industries. Secondo quanto riportato dai media locali, all’interno si trovavano 70 operai, tutti miracolosamente sopravvissuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È una scena impressionante quella ripresa da una telecamera posizionata sul cruscotto di un'auto lo scorso 26 aprile, quando violenti tornado si sono abbattuti sugli Stati del Nebraska e dell'Iowa, negli Usa.

In un video diffuso oggi, lunedì 6 maggio, sui social e dai media locali si vede il tornado radere al suolo il capannone di una fabbrica nella città di Lincoln, la Garner Industries. Secondo quanto riportato dai media locali, all'interno si trovavano 70 operai, tutti miracolosamente sopravvissuti dopo il crollo.

I danni del tornado in Nebraska e Iowa

Come si legge sulla Cnn, il Servizio meteorologico nazionale ha ricevuto circa 60 segnalazioni di tornado in almeno cinque diversi stati nella giornata di venerdì 26 aprile. Alcuni media parlano di almeno 5 feriti.

Il tornado che si è abbattuto sulla periferia di Lincoln ha strappato i tetti di molte case e ha attraversato una parte della Interstate 80, la strada che percorre da est a ovest gli Stati Uniti, dove un trattore travolto dalla tempesta si è ribaltato e ha rallentato il traffico sull'autostrada.

L'Eppley Airfield di Omaha, il più grande aeroporto che serve la regione, è stato chiuso brevemente nella giornata di venerdì per consentire ai funzionari di fare una valutazione dei danni, secondo un post su X.

Alcuni aerei e hangar sono stati danneggiati. In un comunicato l'aeroporto ha fatto sapere che i passeggeri presenti nel terminal erano stati sistemati in rifugi anti-tempesta prima del tornado e che non sono stati segnalati feriti.

Secondo quanto riferito invece da un portavoce delle ferrovie, diversi vagoni di un treno sono deragliati vicino a Waverly, Nebraska, dopo essere stati colpiti da un tornado. Il personale delle ferrovie si è recato in seguito sul posto per ripulire l'area e ripristinare il traffico.

Venerdì la governatrice dell'Iowa Kim Reynolds ha proclamato lo stato di emergenza per la contea di Pottawattamie. In un tweet la governatrice repubblicana ha affermato che questo servirà a sostenere gli sforzi per ricostruire le strutture distrutte nella città di Minden.