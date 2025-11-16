Litigano in casa e lui va via, lei annega il neonato nella vasca e gli manda un messaggio: orrore in Francia

Il neonato di appena 5 settimane è stato ucciso dalla madre 31enne che lo ha annegato nella vasca da bagno di casa dopo una lite di coppia col compagno e padre del piccolo. La donna poi ha inviato un messaggio all’uomo rivelando quello che aveva fatto.

"Siamo tutti sotto shock” non ha altre parole il sindaco di Bayeux, comune francese della Normandia dove un neonato di appena 5 settimane di vita è stato ucciso dalla madre 31enne che lo ha annegato nella vasca da bagno di casa dopo una lite di coppia col compagno e padre del piccolo. La terribile vicenda è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato quando un messaggio della donna all’uomo ha rivelato quanto si era appena consumato tra le mura domestiche.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia francese, la coppia aveva avuto una discussione venerdì, fino a tarda sera, al culmine della quale il padre del bimbo ha lasciato la casa. Alcune ore dopo, però, la donna gli ha inviato un messaggio agghiacciante comunicandogli quanto aveva appena fatto al loro figlioletto, giunto in casa da appena un mese dopo il parto.

È stato l’uomo ad allertare i soccorsi intorno alle 3 del mattino di ieri, sabato 15 novembre. Quando polizia e sanitari sono giunti sul posto, in casa sembrava non esserci nessuno, la donna era andata via a sua volta mentre il piccolo giaceva annegato nella vasca da bagno ormai senza vita. Gli agenti si sono messi in cerca della 31enne che è stata rintracciata non molto tempo dopo nei dintorni della casa e posta in stato di fermo per omicidio. “È stata trovata meno di un'ora dopo dalla polizia per le strade di Bayeux e arrestata. Ha confessato il crimine", ha dichiarato il pubblico ministero.

"Erano una giovane coppia per la quale la situazione sociale si era un po' complicata, entrambi lavoravano in un laboratorio protetto di una struttura socio-educativa” ha rivelato il primo cittadino a Ouest-france. "La donna ha ammesso di aver annegato il suo bambino mentre era sotto custodia della polizia. Un'inchiesta giudiziaria sarà aperta per omicidio di minore di età inferiore ai quindici anni" ha aggiunto il pm che ha chiesto la custodia cautelare in carcere per la 31enne.