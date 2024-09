Lite dopo il matrimonio, lo sposo travolge e uccide uno dei testimoni: arrestata anche la moglie

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Una lite degenerata in tragedia in quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello della loro vita. Una coppia di novelli sposi del Michigan (Stati Uniti) è stata infatti arrestata all'indomani della celebrazione delle loro nozze dopo che lui ha confessato di aver ucciso uno dei suoi testimoni.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia di Flint, il 22enne James Shirah ha investito il testimone con un Suv dopo una lite il 30 agosto scorso. La vittima, il 29enne Terry Taylor Jr., è morta in un ospedale locale a causa delle gravi ferite.

"Dopo il matrimonio, è stato coinvolto in una lite e poi è stato investito dal Suv che viaggiava a velocità elevata ed era guidato dallo sposo", ha affermato la polizia. Al momento non è chiaro di cosa Shirah e Taylor avessero discusso prima dell'incidente mortale. La coppia di sposi ha celebrato il matrimonio in una pizzeria locale prima di dirigersi verso una casa dove i festeggiamenti nuziali sono continuati, ha riferito la Cbs.

L'uomo è stato investito poco distante dalla casa che ospitava la festa e la coppia di sposi è poi fuggita, denunciando l'accaduto solo il giorno dopo. Lo sposo è stato incriminato per omicidio di secondo grado mentre la sposa, la 21enne Savahna Collier, è stata arrestata con l'accusa di essere complice. Per lei è stata fissata una cauzione di quattromila dollari. "Non ho mai visto niente del genere", ha dichiarato David Leyton, il procuratore della contea di Genesee, alla Cbs.

La vittima ha lasciato tre figli e uno in arrivo oltre alla sua compagna. "Terry amava immensamente la sua musica, i suoi figli, la sua famiglia e i suoi amici, il suo cane Kodiak e mangiare del buon cibo. Per lui era sempre importante avere sempre un po' di colonia addosso", si legge in un annuncio funebre pubblicato online.