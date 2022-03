L’India ha lanciato un missile sul Pakistan per errore durante la manutenzione Il missile non era armato ma ha provocato danni. I due Paesi hanno armamenti nucleari, hanno combattuto guerre e sono impegnati spesso in scontri armati al confine.

A cura di Antonio Palma

Un errore tecnico poteva trasformarsi in tragedia e avere conseguenze catastrofiche al confine tra India e Pakistan quando le forze armate di Nuova Delhi hanno lanciato per errore un missile a lunga gittata sul Paese vicino, fortunatamente disarmato. L’episodio è avvenuto mercoledì sera quando un missile supersonico indiano disarmato è decollato da Sirsa ed è atterrato in un luogo a 124 km all'interno del territorio pakistano, come hanno confermato dal ministero della Difesa del Pakistan. Il missile si è abbattuto infine nei pressi della città di Mia Channu, nella provincia del Punjab senza fare vittime ma danneggiando alcuni edifici. Fortunatamente il lancio non ha provocato la reazione immediata delle forze armate del Pakistan che invece avrebbe portato a una escalation molto pericolosa visto che i due Paesi hanno armamenti nucleari, hanno combattuto tre guerre e sono impegnati spesso in scontri armati al confine.

Pakistan:"Il missile è stato un pericolo per voli passeggeri"

Come ha spiegato il generale Babar Iftikhar, direttore generale delle Relazioni pubbliche delle forze armate pakistane, “l’oggetto volante ad alta velocità è stato individuato alle 18:43 del 9 marzo dalla difesa aerea dell'aeronautica militare. Dal suo percorso iniziale l'oggetto ha improvvisamente manovrato verso il territorio pakistano e ha violato lo spazio aereo del Pakistan cadendo infine vicino a Mia Channu”. "Qualunque cosa abbia causato questo incidente, spetta agli indiani spiegarlo", ha affermato Iftikhar. Il Pakistan "protesta con forza contro questa flagrante violazione e mette in guardia contro il ripetersi di incidenti del genere in futuro", ha aggiunto il generale. "La traiettoria di volo di questo oggetto ha messo in pericolo molti voli passeggeri nazionali e internazionali sia nello spazio aereo indiano che pakistano, nonché la vita delle persone a terra” ha concluso.

Il missile indino ha viaggiato a velocità Mach 3

Il portavoce dell'aeronautica militare pakistana Tariq Zia, ha spiegato che il missile "è stato individuato a un'altitudine di 40.000 piedi e viaggiava a velocità di Mach 2,5 e infine Mach 3". Ha detto che la distanza totale percorsa all'interno del Pakistan era di 124 km con un tempo di volo totale di 6 minuti e 46 secondi fino a quando non ha toccato terra, dopo essere stato in territorio pakistano per 3 minuti e 44 secondi.

L'India ammette: "Errore durante manutenzione"

L’india dal suo canto oggi ha ammesso di aver lanciato accidentalmente il missile in Pakistan a causa di un "malfunzionamento tecnico" durante la manutenzione ordinaria. “Il 9 marzo, nel corso di una manutenzione ordinaria, un malfunzionamento tecnico ha portato al lancio accidentale di un missile", ha affermato in una nota il ministero della Difesa indiano, aggiungendo: “Si apprende che il missile è atterrato in una zona del Pakistan. Siamo sollevati che non ci siano state perdite di vite umane a causa dell'incidente". Il ministero ha affermato che il governo ha preso sul serio l’accaduto e ha ordinato una “inchiesta di alto livello" sull'incidente.