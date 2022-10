L’India ha distrutto 100 milioni di dosi di vaccino anti Covid scadute Il colosso farmaceutico indiano Serum Institute of India (SII) ha affermato di aver dovuto distruggere 100 milioni di dosi del loro vaccino contro il Covid-19 dopo la data di scadenza.

A cura di Davide Falcioni

A quasi tre anni dall'inizio della pandemia e a circa due anni dallo sviluppo dei primi vaccini in Africa e negli altri Paesi a basso reddito meno di una persona su tre ha ultimato il ciclo primario di vaccinazione.

Eppure nei giorni scorsi il colosso farmaceutico indiano – Serum Institute of India (SII) – ha affermato di aver dovuto distruggere 100 milioni di dosi del loro vaccino contro il Covid-19 dopo la data di scadenza. La società ha interrotto la produzione di Covishield nel dicembre del 2021 a causa della bassa domanda, ha affermato giovedì scorso il CEO Adar Poonawalla.

Covishield rappresenta oltre il 90% delle dosi somministrate in India, Paese che ha somministrato oltre due miliardi di dosi di vaccini contro il Covid-19. Più del 70% della popolazione indiana ha assunto almeno due dosi, secondo il ministero federale della salute, mentre per quanto concerne i booster i numeri sono sensibilmente più bassi e sfiorano i 300 milioni.

"I vaccini di richiamo non hanno richiesta poiché le persone ora sembrano stanche del Covid", ha spiegato ai giornalisti Poonawala. "Onestamente, anche io sono stufo. Lo siamo tutti". Per questa ragione circa 100 milioni di dosi di Covishield depositati nei magazzini sono scadute dopo 9 mesi, intorno al mese di settembre di quest'anno.

Adar Poonawalla ha ricordato che anche in India è possibile associare, nella stessa seduta, il vaccino anti Covid a quello antinfluenzale. Tuttavia secondo il manager "in India non c'è la cultura di vaccinarsi contro l'influenza ogni anno, come in Occidente". Per questa ragione la produzione è significativamente rallentata.

Il Ceo del Serum Institute of India (SII) ha comunque aggiunto che ricerca e sviluppo vanno avanti e l'azienda ha ultimato i test per il vaccino Covid Covovax, concepito come dose di richiamo. La società prevede che il vaccino ottenga l'approvazione entro le prossime due settimane.