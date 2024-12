Lima, donna precipita in un tombino dopo un’esplosione: la scena ripresa in un video Una donna è rimasta ferita nell’esplosione di un tombino avvenuta a Lima, in Perù. L’incidente si sarebbe verificato per un guasto alla rete elettrica. La donna non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni a un braccio. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna è rimasta ferita dopo l'esplosione di un tombino ad Avenida Túpac Amaru, nel quartiere di Comas. L'incidente si è verificato a causa di un problema con la rete elettrica. Secondo la società Pluz Energía, l'impianto non è più di loro proprietà.

La società ha spiegato in un comunicato che le reti coinvolte nell'incidente sarebbero di proprietà di terzi e non appartengono alla Pluz Enerdìa (ex Enel in Perù). Il gruppo ha espresso il suo rammarico per quanto accaduto e hanno rivolto gli auguri di pronta guarigione alla donna rimasta ferita.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona: nel filmato si vede la donna passare nei pressi del tombino, finendo nel pieno dell'esplosione. La donna è caduta nel tombino e il coperchio di metallo le ha colpito con violenza il braccio destro, provocandole una ferita poi curata in ospedale. Fortunatamente un militare che pattugliava la zona è riuscito a soccorrere la malcapitata con l'aiuto di un collega nei paraggi.

Secondo quanto scrive il quotidiano locale El Comercio, l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, visto che in quel momento vi erano alcuni bambini che stavano attraversando la strada. Il Comune di Lima sta valutando la situazione, mentre le condizioni della donna rimasta coinvolta nell'esplosione restano stabili.

"Le reti che hanno provocato l'incidente – ha spiegato la Pluz Energìa in un comunicato – non fanno parte della rete elettrica della società, ma sono proprietà di strutture private di terzi, così come ha verificato sul campo la nostra squadra".

Secondo le prime informazioni, le condizioni della donna non sarebbero preoccupanti e non vi è il pericolo di vita. Le ferite riportate sono state reputate facilmente curabili, anche se resta lo sconcerto di Pluz Energìa e del Comune di Lima, che ora condurrà accertamenti sull'accaduto.