Leoni trovano varco nella gabbia, fuggono tra spettatori e arrivano al parcheggio: terrore al circo L’incidente in un circo cinese allestito nella città di Luoyang, nella provincia centrale di Henan. Fortunatamente tutto si è risolto in poche decine di minuti visto che i due leoni sono stati catturati in breve tempo dagli stessi addetti del circo senza nessuna conseguenze né per spettatori né per altri.

A cura di Antonio Palma

Scena da incubo quella vissuta dagli spettatori di un circo cinese nella città di Luoyang nella provincia centrale di Henan. Mentre assistevano a uno spettacolo, infatti, si sono ritrovati a pochi metri da due possenti leoni e senza alcuna barriera a proteggerli. L’episodio si è consumato due weekend fa ma è diventato di dominio pubblico quando un video della scena è stato pubblicato sui social diventando virale.

Nella scena si vedono i due leoni con il domatore all’interno della gabbia posta al centro del tendone del circo intenti ad esibirsi davanti al pubblico.Poi improvvisamente i due animali, probabilmente nel tentativo di fuggire alla frusta dell’uomo, cercano e trovano una via di fuga tra le sbarre di protezione, evidentemente assemblate in maniera non corretta. Nei momenti successivi i due leoni si aggirano nel tendone tra il panico del pubblico composto da famiglie e bimbi piccoli che scappano tra l’inevitabile fuggi fuggi generale.

Uno dei leoni è stato successivamente visto vagare fuori dal circo, nel parcheggio nei pressi del tendone, mentre pubblico e turisti fuggivano in tutte le direzioni. Fortunatamente tutto si è risolto in pochi minuti visto che i due leoni sono stati catturati in breve tempo dagli stessi addetti del circo senza nessuna conseguenze né per spettatori né per altri. Diversi video online hanno anche mostrato uno dei due leoni portato via in una gabbia.

L'account Weibo ufficiale del governo locale ha rilasciato una dichiarazione affermando che al circo è stato ordinato di sospendere l'attività e che sul caso sono state avviate le relative indagini sui sistemi di sicurezza. Il dipartimento di Luoyang in una dichiarazione ha affermato che durante lo spettacolo di prova del Global Peak International Circus, un leone è scappato accidentalmente dal suo recinto. Il comunicato ha spiegato che fortunatamente l'animale è stato catturato dai custodi in circa 15 minuti e nessuno è rimasto ferito.