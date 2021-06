Nuovo aggiornamento della mappa del rischio Ue Covid da parte dell'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Gli esperti hanno infatti corretto la mappa pubblicata questo pomeriggio e che classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del Coronavirus. Secondo le ultimissime modifiche, quasi tutta Italia è colorata di verde, ad eccezione di Valle d'Aosta, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia che restano arancioni. Bene anche il resto d'Europa, dove sono sempre di meno le zone in rosso scuro. Ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo.

Cosa è cambiato nella mappa Ue

Nella nuova mappa dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus, per quanto riguarda l'Italia tutte le regioni sono colorate di verde, quindi a bassissima incidenza Covid, ad eccezione di Campania, Valle d'Aosta, Calabria, Basilicata e Sicilia che restano arancioni. Si tratta di una correzione rispetto alla mappa resa nota questo pomeriggio, in cui tutte le regioni erano arancioni tranne Molise, Sardegna e Liguria in verde. Come sappiamo, l'Ecdc aggiorna la mappa del rischio Covid ogni settimana di giovedì sulla base dei dati ricevuti fino al martedì precedente con le restrizioni da imporre sulla libera circolazione dei cittadini nell’Ue, il che diventa ancora più importante in vista del primo luglio, quando sarà disponibile il certificato Covid Ue che permetterà di viaggiare senza restrizioni sul territorio comunitario a chi sia vaccinato contro il Covid, guarito o in possesso di tampone/test negativo.

Il significato dei colori nella mappa del'Ecdc

Entrano in verde le Regioni che hanno meno di 25 casi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane: serve, inoltre, un tasso di positività inferiore al 4%. In arancione rientrano le zone con meno di 50 casi ogni 100mila abitanti se il tasso di positività è uguale o superiore al 4%, oppure quelle tra i 25 e i 150 casi con un tasso inferiore al 4%. In rosso si trovano le Regioni che negli ultimi 14 giorni hanno fatto registrare tra i 50 e i 150 casi e un tasso di positività inferiore al 4%, oppure quelle che hanno tra i 150 e i 500 casi ogni 100mila abitanti. Infine, si trovano in rosso scuro – ormai scomparso dalla mappa europea – le zone con più di 500 casi ogni 100mila abitanti.

La situazione Covid in Europa

La pandemia di Covid-19 rallenta in tutta Europa. Non solo l'Italia si tinge di arancione, con delle zone verdi, ma anche altri Paesi che presentano una bassa incidenza di casi, come nel caso di Portogallo, Francia e Germania. La Spagna presenta ancora parecchie regioni di colore rosso, mentre migliora la situazione anche in Europa dell'Est. Segno che anche le campagne di vaccinazione stanno avendo effetto: al momento nei 27 Paesi membri oltre 198 milioni di cittadini hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid, mentre 109 milioni hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 29,6% della popolazione comunitaria.