Le ultime parole della Regina Elisabetta all’ex premier Liz Truss: “Shockata che dopo 2 giorni sia morta”

"Ci vediamo di nuovo la prossima settimana". Sono queste le ultime parole che la Regina Elisabetta II ha pronunciato all'ex premier inglese Liz Truss solo due giorni della sua morte. È quanto ha rivelato la stessa Truss, come riporta il quotidiano The Sun, che è stata tra le ultime persone a vedere in vita la sovrana 96enne. Le due avevano infatti avuto un incontro al Castello di Balmoral il 6 settembre 2022, in occasione della nomina di Truss a primo ministro. Celebre è la foto ufficiale che ritrae le due donne stringersi la mano, l'ultima ufficiale della Regina.

"Ricordo che trascorremmo circa 20 minuti parlando di politica. Mi è stato detto che aveva fatto uno sforzo particolare per farlo, ma non ha mostrato alcun segno di disagio durante la nostra chiacchierata", ha spiegato Truss nel suo ultimo libro, 10 Years to Save the West, come riporta il Sun -. Era assolutamente aggiornata su qualsiasi cosa. E, come suo solito, era arguta e spiritosa".

Truss ha ricordato che tuttavia "alla fine della discussione, mi avvertì: fare il primo ministro è un lavoro logorante, che fa invecchiare presto le persone. Allora mi diede un consiglio, in due parole: Pace Yourself. Ossia, rallenta, prenditi il tuo tempo. Forse avrei dovuto ascoltarla", ha aggiunto.

E poi ancora: "Ha parlato molto di tutte le questioni che stavano accadendo e che erano nell'agenda del Primo Ministro. Credo che non avesse la sensazione che la fine sarebbe arrivata così rapidamente come è avvenuta". La Regina Elisabetta, la monarca più longeva del Regno Unito, è morta due giorni dopo quell'incontro, l'8 settembre 2022. Per questo Truss si è definita shockata.

"Sentirmi dire che la Regina era morta solo nel mio secondo giorno come primo ministro mi è sembrato del tutto irreale. In uno stato di shock, mi sono ritrovata a pensare: Perché io, perché adesso?'". L'ex premier ha anche ricordato di essere stata "sopraffatta da un profondo senso di tristezza" e di essere scoppiata in "fiumi di lacrime sul divano" quando ha visto la bara della Regina tornare a Londra il fine settimana successivo.