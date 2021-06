"Fate qualsiasi cosa ma tiratemi fuori di qui!", sono queste le parole che Marco Zennaro ha rivolto ai suoi famigliari dalla cella del commissariato di Khartoum in Sudan dove è stato riportato nei giorni scorsi. Due le immagini che la famiglia dell'imprenditore 46enne, detenuto da più di due mesi per un'accusa di frode dai contorni poco chiari, ha voluto rilasciare alla stampa: una è stata scattata dopo le lunghe settimane di detenzione in commissariato in una stanza con altre decine di detenuti prima essere portato temporaneamente nel carcere e lo ritrae con barba incolta e capelli lunghi, un'altra invece è stata scattata nei giorni scorsi dai suoi famigliari durante una videochiamata. La disperazione per essere tornato nella cella del commissariato con 50 gradi, nessun letto dove dormire né la possibilità di prendere aria riassunte nelle lacrime dell'imprenditore veneziano il cui futuro sembra ancora piuttosto incerto.

in foto: La cella in Sudan dove è detenuto Marco Zennaro (foto di Fanpage.it)

Il sindaco di Venezia: Nei prossimi giorni interverrà il premier Draghi

Intanto in un tweet il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha fatto sapere che la situazione dell'imprenditore veneziano potrebbe sbloccarsi a giorni grazie a un intervento del premier Draghi che potrebbe rivelarsi risolutivo. A Fanpage.it i famigliari di Marco spiegano che hanno parlato di un incontro tra le parti in presenza dell’ambasciatore nella capitale sudanese il cui contenuto però al momento non è stato reso noto. In attesa che la situazione si sblocchi, i famigliari del 46enne denunciano le condizioni psicofisiche di Marco ormai allo stremo: "Marco ha finito ogni briciolo di energia rimasta – spiegano – chi sta lavorando al suo caso deve capire questo, che ora veramente non c’è più un attimo da perdere perché non ce la fa più per davvero".

Chi è Marco Zennaro e perché si trova in carcere in Sudan

La vicenda di Marco Zennaro è iniziato lo scorso metà marzo col suo arrivo in Sudan. L'imprenditore è arrivato nella capitale per risolvere un problema sorto successivamente a una vendita da parte della sua società, la "Zennaro Electrical Constructions", di trasformatori elettrici all'azienda sudanese Sedec. La controparte commerciale locale dopo l'acquisto aveva giudicato non conformi al contratto i prodotti venduti. All'imprenditore, però, appena giunto in Sudan gli è stato sequestrato il passaporto e gli è stata notificata una denuncia per frode con accuse mai del tutto chiarite. Da qui un lungo iter che lo ha portato prima a trascorrere due settimane in albergo, piantonato, poi 50 giorni in una cella del commissariato di Karthoum e poi in carcere. Intanto il mediatore della vendita Ayman Gallabi è stato ritrovato senza vita il 18 maggio nel Nilo, in una morte le cui circostanze vengono giudicate misteriose.