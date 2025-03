Le escursioni a 25 metri di profondità nel Mar Rosso: com’erano i viaggi del sottomarino affondato in Egitto Escursioni di 40 minuti nel Mar Rosso a circa 25 metri di profondità: erano questi i viaggi organizzati sul sottomarino turistico Sindbad, affondato giovedì proprio nei pressi di Hugharda. 6 persone sono morte, 14 sono in ospedale mentre 30 sono i superstiti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Le 50 persone a bordo del sottomarino turistico Sindbad (di cui 5 membri dell'equipaggio), stavano osservando la meraviglia cromatica della varietà di pesci tropicali e coralli del Mar Rosso al momento dell'incidente. Il giro turistico che dovrebbe durare 40 minuti è purtroppo finito in tragedia: l'imbarcazione è infatti affondata giovedì mattina a un chilometro della costa egiziana, portando con sé i 50 passeggeri: circa 6 persone sono decedute, 14 sono state ricoverate in ospedale, mentre 30 sono i superstiti.

Le cause dell'incidente sono in fase di ricostruzione da parte delle autorità che però per il momento mantengono il massimo riserbo. Secondo le prime informazioni, a bordo del sottomarino turistico vi erano solo cittadini russi.

Stando a quanto affermato dal governatore del Mar Rosso, Amr Hanafy, i servizi di soccorso sarebbero riusciti a recuperare le 30 persone ora salve. A dare il numero dei morti sono stati i funzionari egiziani, mentre l'ambasciata di Mosca al Cairo ha confermato in un post Facebook la nazionalità dei turisti a bordo dell'imbarcazione.

L'incidente si sarebbe verificato a una distanza di circa 1 km dalla riva, come ha sottolineato il governatore del Mar Rosso che ha anche visitato i sopravvissuti attualmente ricoverati.

Il sommergibile e il giro turistico di 40 minuti nel Mar Rosso

Il sommergibile può raggiungere una profondità di 25 metri e il suo tour turistico dura normalmente circa 40 minuti. Il sito web della compagnia di Sindbad afferma di possedere due degli unici "14 veri sottomarini da diporto al mondo" con 45 posti a sedere per i passeggeri, due sedili per i piloti e un oblò panoramico per ogni passeggero.

L'incidente si verifica a qualche mese di distanza da quello della Sea Story, l'imbarcazione turistica che a novembre è affondata. A bordo vi erano 31 turisti e 13 membri dell'equipaggio: 11 persone sono decedute. Commentando l'incidente, il governatore della provincia del Mar Rosso aveva sottolineato che la nave aveva superato un'ispezione relativa alla sicurezza otto mesi prima della tragedia.

L'ultimo episodio è di circa un mese fa: una barca turistica si è capovolta mentre era in rotto verso Hugharda e secondo i responsabili, la nave sarebbe stata sottoposta a regolare manutenzione prima del viaggio.