Le drammatiche immagini del bus finito nel lago, il terrore nei video delle telecamere interne La spaventosa scena dell’autobus che finisce in acqua in Turchia è stata ripresa da più angolazioni dalle telecamere a circuito chiuso. Il video mostra i momenti di panico tra i passeggeri mentre il mezzo di trasporto finisce a forte velocità nel lago.

A cura di Antonio Palma

Un autobus di linea che procede tranquillamente lungo il percorso verso il porticciolo, poi l’autista che sterza improvvisamente come volesse parcheggiare ma il mezzo non frena e continua a ruotare su se stesso prima di finire in acqua con tutti i passeggeri. Sono le terribili immagini riprese dalle telecamere interne di un autobus di linea turco finito nel lago della diga di Karakaya, a Malatya, nell'Anatolia Orientale.

L’incidente, avvenuto mercoledì, solo per puro caso non si è trasformato in tragedia visto che sul mezzo viaggiavano diversi passeggeri che fortunatamente sono usciti vivi dall’autobus quasi completamente sommerso. Tutti, compreso l’autista, sono stati estratti dal mezzo dai finestrini rotti e senza ferite gravi grazie al fondale basso che ha impedito che il mezzo affondasse oltre. Solo tre di loro sono finiti in ospedale ma senza conseguenze serie.

La spaventosa scena dell’autobus che finisce in acqua è stata ripresa da più angolazioni dalle telecamere a circuito chiuso. Il video mostra i momenti di panico tra i passeggeri mentre il mezzo di trasporto finisce a forte velocità nel bacino artificiale e l’acqua inonda il veicolo.

L’autobus portava dieci passeggeri al traghetto che viaggiava tra Battalgazi e Baskil nel lago della diga di Karakaya quando è avvenuto il fatto. Secondo i media locali, i presenti si sono subito tuffati in acqua rompendo i vetri dei finestrini dell'autobus per mettere in salvo i passeggeri. I soccorsi con le squadre di sommozzatori poi hanno avviato una ricerca sul fondale nella paura se ci fossero altri passeggeri annegati, eventualità poi scartata. Sul caso è stata aperta un inchiesta da parte delle autorità locali per accertare fatti ed eventuali responsabilità.