Lavorare meno con lo stesso stipendio. Come sta andando la settimana lavorativa da 4 giorni in UK Curato dai ricercatori dell’Università di Cambridge, dell’Università di Oxford e da quelli del Boston College, il programma, il più grande al mondo, sta coinvolgendo 3.300 lavoratori appartenenti ad oltre settanta aziende nel Regno Unito. E sembra davvero funzionare. Tanto che la maggior parte delle società sta considerando l’idea di prolungare l’esperimento.

A cura di Biagio Chiariello

Non è stato difficile per Samantha Losey, amministratrice delegata di Unity, una società di pubbliche relazioni con sede a Londra, convincere il suo team a lavorare meno ore per lo stesso stipendio. Molto più complicato è stato convincere gli altri dirigenti a unirsi all'esperimento che da giugno ha preso piede in 73 aziende del Regno Unito per ridurre la settimana lavorativa dei dipendenti a quattro ore, senza detrimento di stipendio.

“Ho dovuto lottare molto duramente … nessuno era disposto a farne parte. Tutti erano molto tradizionalisti", ha detto Losey alla CNN Business. La preoccupazione principale dei capi era legata al fatto che la riduzione del 20% dell'orario di lavoro settimanale avrebbe potuto portare a un calo della produzione e alla potenziale fuga dei clienti.

Come sta andando la settimana lavorativa di 4 giorni in UK

Ma dopo un "viaggio molto difficile" per convincere i colleghi, Losey è riuscita a convincere il suo team a fare questo "grande passo". Ora si dice "sicura all'80%" che tutti trasformeranno l'esperimento in routine da novembre, quando il progetto terminerà.

"La mia testa rotolerebbe come quella di Maria Antonietta se dicessi al mio team ‘No, ora è tempo di tornare indietro'", ha detto.

Il progetto di cui fa parte Unit sta coinvolgendo 3.300 lavoratori appartenenti a 73 aziende, impegnati a lavorare l'80% della loro consueta settimana in cambio della promessa di mantenere il 100% della propria produttività. Il programma viene gestito da “4 Day Week Global” in collaborazione con i ricercatori dell'Università di Cambridge, dell'Università di Oxford e del Boston College.

I ricercatori, nell’ambito del progetto, misurano l'impatto che il nuovo modello di lavoro sta avendo proprio sui livelli di produttività e, alla fine di novembre, le aziende potranno scegliere se proseguire su questa falsa riga o ritornare alla settimana “completa”.

"Più felici, più sani, più produttivi"

Ma già dopo le prime settimane, sempre secondo la CNN, alcuni lavoratori hanno affermato di sentirsi "più felici, più sani e maggiormente produttivi". Tra loro Lisa Gilbert, responsabile dei servizi di prestito presso una charity bank nel sud-ovest dell'Inghilterra, che ha descritto la sua nuova routine come “fenomenale”.

“Posso davvero godermi il weekend adesso, perché durante il venerdì mi dedico alle faccende personali. O se voglio solo portare mia madre a fare una passeggiata, posso farlo senza sentirmi in colpa”, ha raccontato la donna, che deve badare a suo figlio e ai due genitori anziani.

Per Gary Conroy, fondatore e CEO di 5 Squirrels, un produttore di prodotti per la cura della pelle sulla costa meridionale dell'Inghilterra con 13 dipendenti a tempo pieno, la nuova routine lavorativa diventa "sempre migliore", ha detto alla CNN Business. E porta anche vantaggi inaspettati: "Abbiamo tutti perso molto peso… eravamo in sovrappeso prima…", ha detto. “Il team ha più tempo per preparare il cibo, mangiare in modo sano. Molte persone vanno in palestra e non prima non ci riuscivano” ha aggiunto Conroy.

E gli affari?

A metà del progetto pilota, il 95% delle aziende intervistate da 4 Day Week Global afferma che i propri livelli di produttività sono rimasti gli stessi o sono migliorati, mentre l'86% afferma che "è probabile" che questa nuova routine sia resa permanente.

A quattro mesi dall'inizio del processo, Samantha Losey ha detto che i suoi clienti sono contenti delle loro performance, mentre il suo team è molto "più ispirato e creativo". Uno studio interno dell'azienda ha rilevato che la produttività è aumentata del 35% e il personale ha affermato di sentirsi "più sano", rispetto a prima del processo.

Ora, le persone stanno facendo i salti mortali per entrare a far parte dell'azienda. Stavamo morendo all'inizio dell'anno per cercare di trovare nuovi talenti e stavamo spendendo soldi per reclutatori a sinistra, a destra e al centro", ha detto.

Ma da quando Unity ha aderito al programma, Losey ha affermato di "non aver mai avuto così tante candidature", risparmiando all'azienda un sacco di soldi per i costi di reclutamento.

Le difficoltà iniziali

Per Samantha, tuttavia, adattarsi alla nuova routine è stato "doloroso".

Ha descritto la prima settimana come un "Armageddon", con troppo pochi colleghi disponibili per rispondere a qualsiasi problema "serio" di un cliente. "Un giorno mi sono seduta sul pavimento della cucina e ho pianto", ha detto.

Ma lentamente, il team si è adattato e ha introdotto nuove abitudini che hanno fatto la differenza. Ora, le riunioni interne sono limitate a 15 minuti e le riunioni con i clienti a 30 minuti. Le e-mail ai colleghi non possono superare più di un quarto delle e-mail totali di un giorno.

In particolare, il personale di Losey si affida ad un su un sistema a "semaforo" per ridurre le distrazioni in ufficio. I colleghi hanno una luce sulla scrivania: è verde se sono felici di parlare, marrone se sono occupati ma disponibili a parlare, rossa se non vogliono essere interrotti.

Conroy ha invece affermato di aver introdotto il "tempo di lavoro profondo" in cui, per due ore ogni mattina e due ore ogni pomeriggio, il suo staff ignora e-mail, chiamate o messaggi istantanei e si concentra sui propri progetti.

Losey ha aggiunto che vale la pena affrontare questi rischi per un'azienda.

"Dopo che abbiamo trascorso diverse settimane così, la domanda che tutti si fanno è: ‘come possiamo indietro?'