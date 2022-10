L’auto sbanda e finisce nel fiume: attrice muore annegata. Arrestato fidanzato: non aveva patente Aveva soltanto 28 anni e puntava a diventare l’astro nascente del cinema spagnolo. Ma il suo sogno si è interrotto tragicamente a seguito di un incidente a Pontevedra.

A cura di Biagio Chiariello

Un’aspirante attrice, Beatriz Álvarez-Guerra, di soli 28 anni, è morta in un incidente stradale mentre si trovava in vacanza nella provincia di Pontevedra, in Spagna, insieme al suo ragazzo. Quest'ultimo, 24enne, è stato arrestato: era alla guida dell'auto ma non aveva la patente. Lo riporta 20minutos.es.

Stando a quanto ricostruito, la giovane è morta dopo che la vettura nella quale sedeva sul sedile anteriore del passeggero, ha sbandato ed è finita nel fiume Almofrei de Cotobade.

Il 24enne, la cui identità non è stata rivelata, è riuscito a salvarsi scendendo dal veicolo prima che questo affondasse in acqua. Non è però riuscito a portare con sé la fidanzata. Hi chiesto aiuto ad altri automobilisti, ma il veicolo ha iniziato lentamente a sprofondare nel fiume.

Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi, ma non hanno potuto far altro che recuperare il corpo della ragazza, privo di vita. All’arrivo degli agenti, la polizia galiziana ha arrestato il giovane.

La Guardia Civil ha infatti scoperto che il 24enne non era in possesso della patente di guida. Interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo e violazioni del Codice della strada.

Dopo tanta gavetta tra teatro, serie tv, film e cortometraggi, Beatriz puntava a diventare l'astro nascente del cinema spagnolo. Aveva interpretato ruoli in diverse serie tv spagnole, come Anclados e in diversi cortometraggi. Tra questi, ricordiamo: 10 pelis , El tiempo, Los Inocentes , Te fueste antes de tiempo o Todo al Rojo. Si stava preparando al suo primo ruolo da protagonista.