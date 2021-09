L’ascensore precipita e schiaccia 19enne promessa del football: “Erano in troppi all’interno” Il dramma si è consumato in un palazzo ad Atlanta, negli Stati uniti. All’arrivo dei soccorsi, il 19enne era bloccato tra l’ascensore e il piano e ci è voluta oltre un’ora ai vigili del fuoco per tirarlo fuori. Il gestore della proprietà afferma che alla base dell’incidente mortale ci sia stato però un sovraccarico della cabina dove pare fossero saliti ben 16 ragazzi, molti di più del numero e del peso consentito.

A cura di Antonio Palma

Un adolescente statunitense è rimasto ucciso in uno strano quanto drammatico incidente quando un ascensore ha avuto un malfunzionamento e lo ha letteralmente incastrato tra cabina e piano dell’edificio. JauMarcus McFarland, questo il nome del 19enne promessa del football, è rimasto incastrato tra la cabina che cadeva e il terzo piano dell'edificio in cui risiedeva insieme ad altri ragazzi e studenti che frequentano una accademia sportiva locale. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di martedì in un palazzo ad Atlanta dove i soccorritori sono statti chiamati a intervenire nel palazzo dopo la chiamata di emergenza da parte di altri studenti.

All’arrivo dei soccorsi, il 19enne era bloccato tra l’ascensore e il piano e ci è voluta oltre un'ora ai vigili del fuoco per tirarlo fuori. McFarland era ancora vivo ma in condizioni disperate: trasporto d’urgenza all'Atlanta Medical Center, è morto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Gli amici e gli altri studenti del palazzo hanno denunciato le precarie condizioni dell’ascensore ma dai rapporti è emerso che l’ascensore era stato revisionato regolarmente esattamente un anno fa. Il gestore della proprietà afferma che alla base dell’incidente mortale ci sia stato però un sovraccarico della cabina che ha innescato un "effetto domino".

Nell’ascensore infatti pare fossero saliti ben 16 ragazzi, molti di più del numero e del peso consentito. I vigili del fuoco hanno isolato l'ascensore che sarà inutilizzabile fino a quando gli ispettori di stato non avranno stabilito cosa ha provocato l’incidente. McFarland, residente nel Missouri, aveva appena iniziato ad agosto la Champion Prep Academy di Atlanta, dove gli adolescenti possono iscriversi a un programma educativo e atletico prima di iscriversi ai college. La sua morte ha sconvolto la comunità e La scuola ha deciso di posticipare la partita di football di giovedì.