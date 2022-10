L’allarme dei prof inglesi: “I bambini non sanno più leggere gli orologi analogici” In molte aule scolastiche sono stati installati orologi digitali al posto di quelli analogici: gli studenti, infatti, non sanno più leggere quelli a lancette.

La diffusione degli smartphone anche tra i bambini sta avendo conseguenze preoccupanti sulla loro capacità di apprendere l'ora del giorno dai classici orologi analogici.

La denuncia arriva dal Regno Unito – "patria" del Big Ben – dove in molte aule d'esame destinate al (GSCE) General Certificate of Secondary Education i professori hanno chiesto che vengano installati degli orologi digitali perché gli alunni non sono in grado di leggere quelli con le tradizionali lancette, abituati ormai a controllare l'ora direttamente dagli smartphone.

Geoff Barton, segretario generale dell'Association of School and College Leaders, ha dichiarato: "Siamo a conoscenza di alcune scuole che sostituiscono gli orologi analogici con quelli digitali nelle aule d'esame. I giovani che sostengono gli esami sono cresciuti in un'era digitale e molti semplicemente non sono in grado di leggere gli orologi analogici tanto quanto le generazioni più anziane. È letteralmente un segno dei tempi che cambiano", ha spiegato.

Svariati insegnanti hanno raccontato il problema anche sui social media. Uno ha twittato: "Molti studenti possono davvero faticare agli esami perché molto spesso c'è ancora un orologio analogico nella parte anteriore e non riescono a capirlo".

Un altro ha aggiunto: "Molti dei nostri ragazzi non sanno leggere l'orologio. Anche se non ne hanno bisogno, è un'abilità che dovrebbero conoscere".

Steve Chalke, fondatore dell'Oasis Charitable Trust, che gestisce circa 50 scuole, ha spiegato al Times: "Utilizziamo un mix di orologi digitali e tradizionali per superare questo potenziale problema".

Jeremy Hobbins, della Birmingham City University, ha affermato al prestigioso giornale britannico che un apposito corso è stato "un successo, anche se di nicchia" poiché i giovani sono stati attratti dalla microingegneria dietro gli orologi meccanici.

Insomma, potrà sembrare paradossale ma nel Regno Unito si stima che siano centinaia di migliaia i ragazzi e le ragazze in età scolare che non sono più capaci di apprendere l'ora sono osservando le lancette di un orologio.