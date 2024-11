video suggerito

L'aereo prova 4 atterraggi, passeggeri si ritrovano su un'altra isola, volo da incubo: "Terrificante" Il volo da incubo di un aereo di linea partito dall'aeroporto di Londra Gatwick, nel Regno Unito, con destinazione l'aeroporto di Madeira, isola del Portogallo al largo dell'Africa.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Quattro tentativi di atterraggio e aereo costretto ad atterrare su un'altra isola rispetto a quella prevista. È il volo da incubo di un aereo di linea partito dall'aeroporto di Londra Gatwick, nel Regno Unito, con destinazione l'aeroporto di Madeira, isola del Portogallo al largo dell’Africa, ma che si è ritrovato in una tempesta meteo che ha reso tutto terribilmente più difficile.

L’episodio risale alla scorsa estate ma è diventato virale nei giorni scorsi quando una delle passeggere a bordo dell’aereo, la 24enne Gilska Weerakkody, ha deciso di pubblicare sui social i video e le foto che documentano l’inquieto volo del 19 agosto scorso.

La giovane e i suoi amici avrebbero dovuto atterrare all'aeroporto di Madeira quattro ore dopo il decollo ma più di qualcosa non è andata bene. L’aereo ha provato due tentativi di atterraggio ma ha fallito a causa del fortissimo vento che soffiava in zona. Così, dopo aver volteggiato in aria per un po', il pilota ha deciso di cambiare scalo per evitare di rimanere senza carburante e si è diretto verso l’aeroporto di Porto Santo, un’altra isola distante circa sessanta chilometri.

Dopo la paura, i passeggeri di sono ritrovati così su un’altra isola rispetto quella prevista. "Tutti erano nel panico, i bambini piangevano, le loro madri piangevano e la gente si stava arrabbiando" ha ricostruito la 24enne a Newsweek raccontando di essere rimasta "estremamente stressata, ansiosa e sconvolta".

Dopo il necessario rifornimento, il pilota ha tentato nuovamente di atterrare all'aeroporto di Madeira riuscendoci solo dopo altri due tentativi. "Apprezzo il capitano per essere riuscito a farci atterrare sani e salvi e, nonostante sia stato terrificante, Madeira è stata bellissima e io e i miei amici abbiamo fatto un viaggio meraviglioso" ha tenuto a precisare la ragazza.

“A causa dei forti venti a Funchal, il volo easyjet EZY6403 da Londra Gatwick del 19 agosto è stato dirottato su Porto Santo, dove è atterrato in sicurezza. Il volo è poi proseguito per Funchal quando il meteo è migliorato” spiegano dalla compagnia aerea, aggiungendo: “La sicurezza è la massima priorità per easyJet e, nonostante le condizioni meteorologiche fossero chiaramente fuori dal nostro controllo, ci scusiamo per l'inconveniente causato ai nostri clienti dalla deviazione e li ringraziamo per la pazienza e la comprensione”.