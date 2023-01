L’aereo decolla dimenticando 55 passeggeri ancora sul bus: è polemica La compagnia aerea protagonista dell’episodio è l’indiana “Go First”. Il volo G8-116 è decollato oggi da Bangalore verso Delhi mentre 55 passeggeri erano ancora trattenuti in un pulmino: “Una svista”.

A cura di Susanna Picone

Un aereo che parte anche se buona parte delle persone che avevano acquistato il biglietto per quel volo erano ancora a bordo dell’autobus in attesa di salire. È quanto accaduto oggi in India, episodio che subito ha scatenato una polemica, coi passeggeri "dimenticati" a terra comprensibilmente infastiditi dell’accaduto.

La compagnia aerea protagonista dell’episodio è l’indiana low cost "Go First" (conosciuta precedentemente come "Go Air"): il volo G8-116 è decollato oggi da Bangalore verso Delhi mentre 55 passeggeri erano ancora trattenuti in un pulmino.

Come è stato possibile un simile errore? È quanto si chiedono in tanti sui social, mentre la compagnia aerea si è per il momento scusata con i passeggeri e ha parlato di una "svista" nel conteggio dei posti assegnati durante il check-in. Ma quei passeggeri "dimenticati", secondo quanto emerso, avevano regolarmente consegnato i loro bagagli ed erano in attesa di salire a bordo con le loro carte d’imbarco in mano.

"Ci scusiamo per l'inconveniente causato", ha risposto la compagnia aerea alle tante critiche arrivate via social, mentre la Direzione Generale dell'Aviazione Civile ha inviato un esposto segnalando un'inaccettabile catena di errori e la totale mancanza di comunicazioni adeguate. La Direzione ha inoltre accordato a Go First due settimane di tempo per presentare una relazione dettagliata sull’accaduto.

Intanto, 53 passeggeri "dimenticati" dall’aereo sono stati distribuiti a bordo di altri voli di altre compagnie, altri due hanno ricevuto il rimborso del biglietto. E tutti, secondo quanto comunicato, riceveranno anche un biglietto omaggio per un volo interno da effettuare nei prossimi 12 mesi.