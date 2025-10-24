Ladro sorpreso dalla polizia, si nasconde sotto al letto per sfuggire all’arresto: il video degli agenti

Un filmato ripreso dalla bodycam della polizia mostra Billy Bird, 27 anni, nascosto sotto un letto per evitare l’arresto dopo una serie di furti tra Faversham e Ashford, in Regno Unito. Condannato a otto settimane di carcere, gli sarà vietato entrare in diversi negozi della zona una volta rilasciato.

Un video diffuso dalla polizia mostra il momento in cui gli agenti scoprono Billy Bird, nascosto sotto un letto nel tentativo di sfuggire all’arresto. Dopo giorni di indagini e segnalazioni, i poliziotti del Kent hanno fatto irruzione nella sua abitazione di Everland Lane, Ospringe, nell'area di Faversham, trovandolo rannicchiato tra il materasso e il pavimento, convinto di poter evitare la cattura. La scena, ripresa dalle bodycam degli agenti, segna la fine della fuga del 27enne, autore di una serie di furti che per due settimane hanno tenuto in allerta i commercianti di Faversham e Ashford.

Secondo la ricostruzione delle autorità, Bird aveva organizzato un vero e proprio giro criminale, colpendo più volte gli stessi esercizi commerciali. Il 19 agosto 2025 era entrato nel Tesco di Faversham, aveva nascosto una bottiglia di whisky nella felpa ed era uscito senza pagare. Nello stesso giorno aveva visitato due volte il Sainsbury’s di Bysing Wood Road, rubando alcolici per un valore complessivo di quasi 200 sterline.

La settimana successiva si era spostato ad Ashford, dove il 27 agosto aveva rubato generi alimentari per 75 sterline dal Co-op di Hunters Avenue, tornando nel pomeriggio per portare via altri prodotti. La sera stessa aveva colpito di nuovo al Tesco di Faversham, sottraendo alcolici per oltre 200 sterline.

Nelle prime ore del giorno successivo aveva anche fatto rifornimento per 80 sterline alla stazione di servizio di Thanet Way, fuggendo senza pagare, e il 4 settembre era tornato al Sainsbury’s di Faversham per rubare tre bottiglie di vodka.

Il video del suo arresto ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando curiosità e incredulità per la freddezza con cui l’uomo cercava di nascondersi. Dopo l’arresto, il tribunale lo ha condannato a otto settimane di carcere e gli ha imposto, una volta scontata la pena, il divieto di entrare in diversi negozi di Faversham.

Le autorità hanno descritto Bird come un ladro seriale già noto per precedenti reati minori, definendo la sua cattura "la conclusione di una breve ma intensa ondata di furti" che aveva creato forte allarme nella comunità locale.