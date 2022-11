La storia dell’addestratore che ha viaggiato per più di 6mila km per rieducare un pastore tedesco La storia di Augusto Deoliveira, l’allevatore di cani che ha viaggiato dagli Stati Uniti al Regno Unito per rieducare un pastore tedesco femmina con grossi problemi di aggressività verso gli estranei. Il video della rieducazione del cane è diventato virale su Tik Tok.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Fonte: The Dog Daddy (Tik Tok)

Non conosce limiti la dedizione al lavoro di Augusto Deoliveira, addestratore di cani professionista nato in Brasile e residente in California: l'uomo ha viaggiato per oltre 6mila chilometri, dagli Stati Uniti al Regno Unito, per rieducare una femmina di pastore tedesco nera, con evidenti problemi di aggressività. La storia è stata diffusa dal Newsweek.

"Molly" presentava un carattere irrequieto e mordace. In passato aveva azzannato più di una persona e il suo proprietario non riusciva a tenerla in alcun modo sotto controllo. Secondo quanto emerso, il pastore tedesco aveva sviluppato una grande paura e diffidenza nei confronti degli sconosciuti: ogni volta che un estraneo tentava di avvicinarsi lui reagiva in modo aggressivo, ringhiando e mordendo.

"Si comportava così con chiunque non fosse parte della sua famiglia. Il suo proprietario non capiva come approcciarsi a un cane che lottava con la paura", ha raccontato Deoliveira, il quale ha riferito anche che i problemi comportamentali dell'animale erano riconducibili ad alcune esperienze vissute quando era ancora un cucciolo.

L'addestratore ha usato un approccio graduale per la rieducazione del cane: prima ha fatto in modo di potersi avvicinare all'animale in sicurezza, usando un'apposita parete divisoria. Arrivato abbastanza vicino, gli ha messo al collo un guinzaglio speciale, lanciandolo direttamente verso di lui quasi come fosse un lazo per cavalli.

"Ho fatto capire a Molly che non avrei tollerato i suoi comportamenti aggressivi, ma allo stesso tempo anche che era al sicuro con me – ha spiegato l'addestratore – non potevo lasciare che la sua paura e la sua aggressività creassero una barriera tra me e lei". L'educatore cinofilo ha poi infilato una museruola al cane e ha iniziato a portarlo a spasso in luoghi pubblici, facendolo avvicinare dalle altre persone con molta cautela.

Il procedimento rieducativo è stato documentato e diffuso sul canale Tik Tok dell'addestratore, "The Dog Daddy", che vanta oltre 2 milioni di follower. Come mostrano le immagini, l'approccio utilizzato da Deoliveira sembra aver avuto il successo sperato: verso la fine del video – diventato virale sui social – si nota chiaramente il cambiamento comportamentale dell'animale, apparso più docile e incline a farsi accarezzare.

L'addestratore ha raccontato che Molly ha raggiunto i progressi mostrati nel video dopo soltanto un giorno di addestramento.

La passione per i cani di Deoliveira affonda le radici nell'infanzia trascorsa in Brasile, quando aiutava i suoi nonni a recuperare i cani randagi dalle strade per allevarli: "Ho imparato a comunicare con loro e a capirli – ha raccontato l'uomo – La gente ha iniziato a dire che avevo un legame speciale con i cani. Poi, a 12 anni, un allevatore locale mi ha invitato a lavorare con lui. A quel punto ho capito che quella era la mia vocazione".