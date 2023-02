L’accusa della Russia: “L’Ucraina vuole invadere la Moldavia e dare la colpa a Mosca” Il Ministero della Difesa russo ha puntato il dito contro Kiev, asserendo che il governo stia “tramando contro la Moldavia” e che voglia “inscenare un attacco all’Ucraina da parte delle forze armate russe partito dalla Transnistria” per poter così invadere il territorio.

A pochi giorni dall'anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina, la Russia accusa il governo di Zelensky di "tramare" contro la Transnistria. Secondo il ministro della Difesa di Mosca, Kiev starebbe organizzando una "provocazione armata" contro la regione per poi dare la colpa alle forze armate russe. Per questo motivo il Cremlino avrebbe deciso di revocare nei giorni scorsi il decreto per la sovranità della Moldavia

"Kiev sta organizzando un attacco contro la Repubblica moldava di Pridnestrovia – ha affermato il Ministero della Difesa russo in un post su Telegram – e lo metterà in atto nel prossimo futuro. Sarà condotto dalle forze armate ucraine, comprese quelle che coinvolgono il battaglione di Azov".

Secondo il Cremlino, che solo nei giorni scorsi aveva detto di aver revocato il decreto per "tutelare gli interessi russi", il pretesto per l'invasione ucraina sarà un finto attacco al territorio nazionale partito dalla Transnistria.

A questo scopo, secondo Mosca, i "sabotatori ucraini" daranno la colpa alle forze armate del Cremlino, travestendosi da soldati della Federazione Russa. "Il Ministero della Difesa – si legge nel post condiviso su Telegram – sta monitorando attentamente la situazione al confine con l'Ucraina ed è pronto a rispondere a qualsiasi cambiamento".

Il potenziamento delle forze nucleari

Mentre le tensioni con la Moldavia aumentano, Mosca si sta isolando sempre di più dalla comunità internazionale, chiudendosi nei suoi confini nazionali. Vladimir Putin ha fatto sapere infatti che la Russia ha intenzione di "concentrarsi sul potenziamento delle sue forze nucleari". Un'operazione che, a quanto pare, passa anche per la sospensione del trattato Start in vigore con gli Stati Uniti.

"Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento della triade nucleare – ha sottolineato il capo del Cremlino riferendosi ai missili su terra, mare e aria- . Poi continueremo la produzione di massa di sistemi Kinzhal ipersonici per aria e avvieremo le forniture di massa di missili ipersonici Zircon su mare".

Durante il discorso al Paese tenuto nei giorni scorsi, Putin ha accusato l'Occidente di voler "condurre una guerra contro la Russia" e di usare l'Ucraina come scudo. Al discorso di Biden, che aveva respinto le recriminazioni dal Castello di Varsavia, il leader russo ha opposto un ringraziamento a tutti i suoi militari impegnati a "difendere il Paese" nell'ambito della missione speciale.

"Vorrei congratularmi con il personale militare, i volontari e i cittadini mobilitati che stanno partecipando all'operazione speciale – ha dichiarato il presidente nel suo messaggio per la Giornata del difensore della patria, festa nazionale russa -. Mi inchino davanti ai nostri veterani che difendono indipendenza e libertà. Le vostre imprese rimarranno per sempre nella memoria storica".

Tajani sulle tensioni Russia-Moldavia

"La Russia sta conducendo il conflitto anche cercando di spaventare gli altri" ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani che dopo l'intervento all'Assemblea generale dell'Onu ha ricevuto l'abbraccio di Dmytro Kuleba, omologo ucraino. "Questo sta succedendo anche con la Moldavia. Probabilmente la revoca del decreto è una reazione alla visita a Bruxelles del ministro degli Esteri moldavo per mostrare solidarietà a Kiev".