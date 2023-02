Putin ha revocato il decreto sulla sovranità della Moldavia: “Tuteliamo gli interessi della Russia” Il presidente russo Vladimir Putin ha revocato un decreto del 2012 sulla sovranità della Moldavia nell’ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, regione al confine con l’Ucraina.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il presidente russo Vladimir Putin ha revocato un decreto del 2012 che sosteneva la sovranità della Moldavia nell'ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, regione sostenuta da Mosca al confine con l'Ucraina dove la Russia ha truppe. A riportarlo è il quotidiano britannico The Guardian.

La revoca è stata pubblicata sul sito del Cremlino poche ore dopo il discorso del presidente americano Joe Biden, che proprio ieri ha citato la Moldavia dal Castello di Varsavia dove si è recato in visita.

Il presidente degli Usa, infatti, aveva lodato l'amore per la libertà e la solidarietà mostrato dalla Polonia e dalla Moldavia, preoccupate per una possibile aggressione da parte di Mosca.

Il decreto ora revocato da Putin comprendeva una componente moldava e delineava la politica estera russa di 11 anni fa che prevedeva relazioni più strette anche con Ue e Usa. Alla base della revoca, la necessità secondo Mosca di "garantire gli interessi russi in relazione ai cambiamenti nelle relazioni internazionali".

Da settimane la presidente Maia Sandu denuncia la possibilità di un'invasione russa nel Paese o di una sovversione dell'attuale governo.

"Il piano per il prossimo periodo prevede azioni con il coinvolgimento di diversivi camuffati in abiti civili che attaccheranno edifici statali" ha sostenuto il capo di Stato moldavo dopo le dimissioni dell'ex premier Natalia Gavrilita avvenute il 16 febbraio.

i due leader di Russia e Moldavia

Gavrilita, non a caso, è stata sostituita da Dorin Recean, ex ministro dell'Interno e uomo vicino ai servizi di sicurezza. Da settimane la tensione con Mosca è molto alta. Qualche giorno fa il Paese aveva denunciato la presenza di due missili nel suo spazio aereo e aveva convocato l'ambasciatore russo. Il 14 febbraio scorso, la Moldavia aveva poi chiuso lo spazio aereo per tre ore.

Ad annunciarlo era stata proprio la compagnia air Moldova sulla sua pagina Facebook, senza fornire ulteriori spiegazioni. "Cari passeggeri – scriveva online – in questo momento lo spazio aereo della Repubblica di Moldavia è chiuso. Stiamo aspettando la ripresa dei voli". Lo stop era durato dalle 11.24 locali alle 14.47 locali.