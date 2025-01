video suggerito

"La Russia ha pianificato attentati sugli aerei in tutto il mondo": l'accusa della Polonia Lo ha detto il premier polacco, Donald Tusk, a margine dei colloqui a Varsavia con il leader ucraino Zelensky. In passato, il Cremlino ha smentito le affermazioni provenienti dall'Occidente secondo cui la Russia avrebbe organizzato atti di sabotaggio e attacchi in Europa.

A cura di Biagio Chiariello

Secondo il primo ministro polacco Donald Tusk, la Russia avrebbe progettato atti di "terrore aereo" contro le compagnie aeree globali. Dichiarazioni fatte durante i colloqui a Varsavia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nelle quali Tusk ha poi accusato Mosca di essere responsabile di sabotaggi e dirottamenti in Polonia e in altre nazioni. a

“Non entrerò nei dettagli, ma posso confermare la fondatezza di questi timori, è che la Russia aveva pianificato atti di terrore aereo, e non solo contro la Polonia, ma contro le compagnie aeree di tutto il mondo“, ha detto il premier polacco ai giornalisti.

In passato, il Cremlino ha respinto le accuse di essere coinvolto in presunti sabotaggi e attacchi in Europa, definendole prive di fondamento. Tuttavia, funzionari di sicurezza occidentali sospettano che l'intelligence russa abbia comunque progettato di piazzare ordigni all'interno di pacchi su aerei cargo diretti in Nord America, dopo che uno di questi è esploso in Germania e un altro ha incendiato un magazzino nel Regno Unito lo scorso anno.

E solo poche settimane fa, l'Azerbaigian ha puntato il dito contro la Russia per aver abbattuto accidentalmente un aereo di linea azero, che si è schiantato in Kazakistan il 25 dicembre, causando la morte di 38 persone. Il presidente russo Vladimir Putin si è scusato con il suo omologo azero per quello che ha definito un "tragico incidente", ma non ha riconosciuto la responsabilità di Mosca.

La Polonia in precedenza ha accusato la Russia di mettere in atto una guerra ibrida contro i Paesi occidentali come reazione al loro sostegno all'Ucraina dopo l'invasione del 2022. Varsavia afferma anche che Mosca e Bielorussia siano responsabili della crisi migratoria lungo il confine orientale dell'Ue.

Di conseguenza, il ministro degli Esteri polacco ha disposto la chiusura di uno dei consolati russi in Polonia. L'Agenzia per la sicurezza interna polacca ha segnalato che gli incidenti in Polonia, così come in altri Paesi dell'Ue e della Nato, sono aumentati nell'anno passato.