Dopo mesi di apprensione a causa del suo improvviso ritorno, la Guinea può tirare un sospiro di sollievo. In un comunicato ufficiale infatti, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato finita la seconda epidemia del virus che ha colpito la Guinea. Dodici le persone morte a causa dell'Ebola dallo scorso febbraio, mentre 11 pazienti risultati positivi sono sopravvissuti.

Dodici morti causati dalla seconda epidemia di Ebola

"Ho l'onore di parlare in questo giorno di dichiarazione della fine della malattia da virus Ebola" in Guinea, le parole del funzionario dell'Oms, Alfred Ki-Zerbo, durante una cerimonia a Nzérékoré (sud-est). È qui che il virus è stato individuato lo scorso fine gennaio dopo che alcuni pazienti ne hanno mostrato i sintomi caratteristici. Per fortuna grazie all'esperienza acquisita nel 2013-2016, è stata sconfitta in poco tempo. Secondo l'Oms, durante l'ultima epidemia sono stati identificati un totale di 16 casi confermati e sette "probabili": 11 pazienti sono sopravvissuti e 12 sono morti.

La prima epidemia, tra il 2013 e il 2016, ha ucciso più di 11.300 persone

Il comunicato non fornisce dettagli sui decessi tra i casi accertati e probabili ma una valutazione fornita dall'organizzazione giovedì aveva riportato cinque morti. All'epoca la febbre emorragica, partita dalle foreste della Guinea, si era diffusa in Liberia e Sierra Leone: in quel triennio, tra la fine del 2013 e il 2016, la peggiore epidemia al mondo dall'identificazione del virus nel 1976 aveva ucciso più di 11'300 persone, principalmente (2500 morti) proprio in Guinea. Questo, assieme alla Liberia e alla Sierra Leone, è peraltro fra i Paesi più poveri del mondo.