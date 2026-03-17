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Epidemia di norovirus sulla nave da crociera, oltre 150 persone chiuse nelle stanze con vomito e diarrea

Il caso a bordo della nave da crociera Star Princess impegnata in un tour dei Caraibi. Dopo l’allarme, a bordo è scattato subito il protocollo di emergenza con i contagiati che per giorni sono rimasti chiusi nelle loro stanze alle prese con vomito e diarrea.
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A cura di Antonio Palma
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Una tranquilla crociera ai Caraibi si è trasformata in un incubo per oltre 150 persone a bordo della nave Star Princess quando un‘epidemia di norovirus è dilagata tra passeggeri ed equipaggio che per giorni sono rimasti chiusi nelle loro stanze alle prese con vomito e diarrea. L’episodio, rivelato dai Centers for Disease Control and Prevention statunitense a cui la stessa compagnia di navigazione si è rivolta per informare dei fatti che si erano consumati a bordo e delle relative contromisure messe in atto, è avvenuta la settimana scorsa dopo che la nave aveva già trascorso diversi giorni in mare.

La compagnia di crociere ha informato il CDC dell'epidemia l'11 marzo. Secondo i dati del centro per il controllo delle malattie, durante la navigazione 104 passeggeri e 49 membri dell'equipaggio hanno segnalato sintomi di disturbi gastrointestinali e sono stati quindi immediatamente isolati in cabina per evitare che il virus si propagasse sulla nave.

La nave da crociera era partita il 7 marzo da Fort Lauderdale, in Florida, per un tour delle isole caraibiche che sarebbe dovuto durare una settima e concludersi il 14 marzo con a bordo oltre 4.300 passeggeri e circa 1.500 membri dell'equipaggio. Quando la nave era in navigazione nel Mar dei Caraibi, da Belize City a Cozumel, molti passeggeri hanno iniziato ad accusare i sintomi tipici di quella che non a caso viene definita la malattia dei croceristi.

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In poche ore vomito e diarrea hanno interessato oltre 150 persone costringendo l’equipaggio a mettere in atto i protocolli previsti in questi casi come le misure sanitarie di emergenza, tra cui l'isolamento delle persone malate nelle loro cabine e l'intensificazione delle operazioni di sanificazione e disinfezione in tutta la nave.

I membri dell'equipaggio hanno anche raccolto campioni di feci dalle persone che presentavano sintomi per sottoporli ai test del caso. La nave è rientrata quindi a Port Everglades il 14 marzo, dove è stata sottoposta a un'accurata pulizia prima di un nuovo viaggio.

I casi di epidemia da norovirus sulle navi da crociera non sono una novità, episodi analoghi si registrano spesso in tutto il mondo e proprio per questo sono stati predisposti protocolli sanitari di emergenza. “Il norovirus è un virus gastrointestinale altamente contagioso che si diffonde facilmente in ambienti affollati come navi da crociera, scuole e case di cura. Le epidemie si verificano spesso quando il cibo o le superfici vengono contaminate, o attraverso il contatto tra le persone” ha ricordato l'infettivologo Matteo Bassetti.

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