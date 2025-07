La moglie lo rimprovera perché ubriaco, lui la uccide a morsi sul collo in casa: orrore in India

Rimproverato dalla moglie perché era tornato a casa ubriaco, l'ha aggredita prendendola violentemente a morsi sul collo fino a ucciderla. Il macabro delitto si è consumato nei giorni scorsi in un villaggio indiano del distretto di Madhepura, nello stato federato del Bihar, i cui residenti sono rimasti sconvolti per l'accaduto.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti locali e riportato dal Times of india, l'uomo era ritornato a casa nella serata di martedì scorso visibilmente alterato e sotto l'effetto di alcolici di cui pare fosse abituale consumatore. Un comportamento che aveva già dato vita a litigi in casa.

Anche questa volta la moglie ventisettenne lo avrebbe rimproverato aspramente e ne sarebbe nata l'ennesima lite domestica. Durante l'alterco, però, l'uomo che ha aggredito brutalmente la donna, mordendola violentemente e ripetutamente al collo fino a ucciderla.

La scena davanti ai tre figli piccoli della coppia che erano in casa e probabilmente hanno assistito all'omicidio. Ad allertare la polizia i vicini di casa che sono intervenuti allarmati dalle urla della donna e dai pianti dei piccoli. All'arrivo dei soccorsi, però, per la donna non c'era più nulla da fare. Era già morta in una pozza di sangue.

Dopo il delitto, l'uomo invece si è allontanato dalla casa come se nulla fosse ma è stato rintracciato poco dopo dagli abitanti e fermato in attesa dell'arrivo della polizia. In base al racconto degli abitanti del villaggio e testimoni, ma anche e della famiglia, tra cui anche i piccoli figli della coppia, la polizia ha arrestato l'uomo mercoledì mattina con l'accusa di omicidio. Il corpo della donna è stato anche sottoposto ad esame post mortem che ha confermato come causa del decesso le ferite al collo causate dai morsi.