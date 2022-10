La mamma si addormenta sul divano, la figlioletta le scivola dalle braccia e muore L’inchiesta sulla morte della piccola Lilly-Marie Tina Harris, deceduta lo scorso 1° febbraio nella sua casa nella periferia di Londra.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di appena sei settimane è morta cadendo dalle braccia di sua madre dopo che la donna si è addormentata sul divano. La tragedia è avvenuta a Woolwich, quartiere situato a sud-est di Londra, nel borgo reale di Greenwich, lo scorso 1° febbraio. La vittima si chiamava Lilly-Marie Tina Harris: era da poco passata la mezzanotte. Entrambi i suoi genitori si sono poi addormentati fino a quando suo padre si è svegliato "di soprassalto" poco prima delle 3 del mattino e si è reso conto che la figlioletta era scivolato dalla presa di sua madre, come si evince dai documenti sulla tragedia.

Leggendo una dichiarazione fornita alla polizia, l'assistente del coroner Fleur Hallet ha spiegato in tribunale: "Il padre non riusciva più a vedere che la madre di Lilly-Marie non la teneva più in braccio. Era scivolata sotto sua madre e così ha svegliato immediatamente la compagna".

Si sono subito accorti che "qualcosa non andava" e alle 3:05 è stata chiamata un'ambulanza.

Lilly-Marie è stata portata d'urgenza in ospedale in stato di arresto cardiaco. "I medici sono riusciti a rianimarla, ma aveva un battito cardiaco molto lento e non stava facendo nessuno sforzo per respirare da sola", riferisce MyLondon. Le sue pupille erano fisse e dilatate e non c'era movimento o respiro spontaneo. Una TAC ha successivamente rilevato che aveva subito gravi danni cerebrali a causa della mancanza di ossigeno.

Lilly-Marie è stata dichiarata morta alle 11:43 del 3 febbraio.

L'autopsia ha stabilito che la neonata è morta per "un'ischemia generalizzata e diffusa" che ha colpito il cervello e il midollo spinale. "Considerando le prove, la mia opinione provvisoria è che questa può essere considerata una morte accidentale", ha detto il coroner. "Un incidente è da considerare un evento nel quale non c'è controllo umano".

Prima di chiudere l'inchiesta, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, che non era presente all'udienza.