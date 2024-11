La giostra si blocca per un guasto, 20 persone rimangono sospese nel vuoto per ore in California

video suggerito

Almeno 20 persone sono rimaste sospese nel vuoto per ore in un parco divertimenti della California. La giostra del Knott's Berry Farm si è fermata a causa di un guasto oggetto di indagine. Per portare in salvo i passeggeri si è reso necessario un intervento di due ore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Almeno 20 passeggeri sono rimasti bloccati in aria su una giostra nel pomeriggio di lunedì 18 novembre per un guasto tecnico ai macchinari. Le persone rimaste intrappolate avevano pagato il biglietto per un giro a bordo della giostra Sol Spin del parco divertimenti Knott's Berry Farm, nel sud della California. Un problema tecnico non ancora accertato ha causato l'arresto della giostra.

Tanta paura per i visitatori e per le persone rimaste bloccate sulla giostra, ma per fortuna nessuno si è fatto male. I dipendenti del parco sono subito intervenuti per risolvere il problema, mentre le forze dell'ordine e i soccorritori hanno cercato di fornire assistenza ai passeggeri per poi portarli in salvo.

Per ripristinare la sicurezza della giostra, i vigili del fuoco hanno dovuto operare per almeno due ore, liberando però tutti i passeggeri intrappolati. Solo due donne sono state portate in ospedale per accertamenti. "Pura precauzione" spiegano dal Knott's Berry Farm.

La Sol Spin è un'attrazione del parco divertimenti che ruota in tre direzioni contemporaneamente ad altissima velocità. Su questa giostra, i passeggeri arrivano a un'altezza pari a quella di un palazzo di 6 piani. L'incidente ha sollevato polemiche e interrogativi sulla sicurezza delle attrazioni del parco, oltre che sulla necessità di maggiori controlli tecnici e manutenzione.

Le persone salvate dai loro posti hanno raccontato di aver vissuto "due ore terrificanti". Una delle due donne portate in ospedale per accertamenti ha affermato di non voler mai più salire su una giostra. Le altre persone a bordo della Sol Spin hanno raccontato di aver temuto di morire e di non essersi sentite al sicuro per tutta la durata dell'intervento dei vigili del fuoco per ripristinare la sicurezza dell'attrazione, una delle principali del parco divertimenti.