La giornalista Charlotte Peet scomparsa da 12 giorni, nell'ultimo messaggio all'amica chiedeva ospitalità Charlotte Alice Peet, 32 anni, prima di sparire nel nulla a San Paolo (Brasile) aveva inviato un messaggio a un'amica di Rio De Janeiro chiedendole ospitalità. La donna le aveva però detto di non poterla aiutare. Il padre: "Era partita senza preavviso"

A cura di Gabriella Mazzeo

Charlotte Alice Peet

La giornalista Charlotte Alice Peet, 32 anni, è scomparsa ormai dall'8 febbraio dopo la partenza da San Paolo. La giornalista freelence era diretta a Rio de Janeiro, dove aveva chiesto a un'amica di ospitarla. La donna le aveva risposto di non poterle offrire un tetto per la notte e da allora non si sono più avute notizie della 32ene. Da giorni le autorità locali la cercano.

L'allarme è stato lanciato dall'Associazione dei corrispondenti della stampa estera ACIE dopo 11 giorni. La famiglia della reporter ha provato a contattare l'amica che ha però confermato di aver perso le tracce di Charlotte e di aver denunciato la scomparsa in una stazione di polizia di Rio. Il caso è stato poi trasferito a San Paolo, dove la giornalista era al momento del suo ultimo contatto noto.

Peet lavora come freelence e per molto tempo aveva inviato i suoi contributi all'Indipendent, al Times, al Telegraph e Al Jazeera dal Brasile. L'ultimo avvistamento è avvenuto a San Paolo. Il padre di Charlotte, Derek Peet, ha detto in un'intervista a Sky News che la reporter era partita da Londra verso San Paolo senza informare la famiglia. L'uomo ha spiegato di aver trovato la partenza inattesa "molto preoccupante".

Dopo un lungo periodo in Brasile, Charlotte Peet era tornata a vivere in Inghilterra. Per il momento della sua scomparsa si sa molto poco. Il padre ha raccontato ai media che la famiglia sta cercando di raccogliere informazioni per ricostruire la dinamica della scomparsa della 32enne. La famiglia si è detta sconvolta da quanto successo.

Un portavoce del Ministero degli Esteri britannico ha fatto sapere ai media internazionali che "le autorità stanno supportando la famiglia della giornalista scomparsa in Brasile. "Siamo in contatto con le autorità locali" hanno dichiarato dal Ministero degli Esteri del Regno Unito.