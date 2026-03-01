Intrappolato nel fango per giorni senza cibo né acqua, salvato 36enne in Florida: era scomparso a San Valentino

Andrew Giddens, 36enne di Jacksonville, in Florida (Usa), era scomparso a San Valentino, lo scorso 14 febbraio. Dopo quasi 10 giorni è stato trovato vivo e salvato dopo essere rimasto intrappolato nel fango senza cibo né acqua.

Le immagini del salvataggio di Andrew Giddens (Foto social)

Ha dell'incredibile la storia di Andrew Giddens, 36enne della Florida scomparso il giorno di San Valentino e salvato dopo essere rimasto intrappolato per giorni nel fango, senza cibo né acqua.

Giovedì scorso, 26 febbraio, l'ufficio dello sceriffo della contea di Putnam ha fatto sapere che Giddens, di cui era stata segnalata la scomparsa da Jacksonville, è stato ritrovato vivo in un impianto di lavorazione della sabbia.

In un filmato, ripreso dalla bodycam di un agente che ha partecipato al salvataggio e condiviso sui social media, il 36enne è stato rinvenuto vigile e in grado di comunicare. È stato localizzato intorno alle 17.30 (ora locale, ndr) di mercoledì 25 febbraio. La sua auto era stata trovata due giorni prima.

Alcuni amici di Giddens avevano riferito alle forze dell'ordine "che era depresso a causa di una recente rottura sentimentale" e che "l'ultimo contatto noto era stato con il padre il 14 febbraio". L'ufficio dello sceriffo, dopo la denuncia di scomparsa, aveva fatto scattare subito le ricerche.

Andrew Giddens, 36 anni.

Giddens è stato trovato "sprofondato fino alle spalle nel fango, vicino a una cava di prestito (siti temporanei destinati all'estrazione di materiali, ghiaia, terra, sabbia, ndr)".

I Vigili del Fuoco di Palatka hanno fatto sapere che il 36enne è rimasto bloccato nel fango per diversi giorni, senza cibo né acqua e con temperature molto rigide. I primi soccorritori hanno impiegato tra le 2 e le 3 ore per salvarlo, rischiavano infatti di rimanere bloccati nel fango insieme a lui, hanno spiegato.

Dopo essere stato finalmente liberato, è stato trasportato in ambulanza in un centro traumatologico in condizioni critiche, hanno riferito le autorità. Ma attualmente non sarebbe in pericolo di vita, le autorità fanno sapere che si riprenderà.

"Per la sua salute mentale, al momento, non sono state formulate accuse a suo carico. Ci auguriamo che possa riprendersi da questa terribile esperienza, sia fisicamente che mentalmente", ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo della contea di Putnam.

I dirigenti dell'impianto dove è rimasto intrappolato il 36enne hanno commentato la vicenda: "Il nostro team presso l'impianto di sabbia ha gestito l'intrusione con cura e compassione, assistendo i soccorritori dell'uomo in difficoltà. Siamo grati per il suo salvataggio e per il lavoro dei soccorritori".