La foto felice, tutti insieme. Poche ore dopo tutta la famiglia viene distrutta in un incidente Il ricordo commosso della fotografa, Rhae Harris, che ha catturato gli ultimi momenti in vita di di Muriel Michael, 28 anni, Xavier Brown, 25 anni, e dei loro tre figli Aurora Michael‚ 7 anni, Deklin Jankowski, 9, e del piccolo Riggs Brown, di appena 1 anno. Il terribile incidente è avvenuto sabato scorso in Ohio.

A cura di Biagio Chiariello

È visibilmente provata Rhae Harris, 45 anni, proprietaria della Rhae Rose Photography di Delta, Ohio, specializzata in servizi fotografici di famiglia. È stata lei, sabato 27 marzo, a catturare alcuni degli ultimi momenti di una famiglia di cinque persone poche ore prima dell'incidente che avrebbe posto fine alle loro vite. Si tratta di Muriel Michael, 28 anni, del suo compagno, Xavier Brown, 25 anni, entrambi di Wauseon, e dei loro tre figli Aurora Michael‚ 7 anni, Deklin Jankowski, 9, e il piccolo Riggs Brown, di appena 1 anno.

Il ricordo commosso della fotografa, Rhae Harris

"Noto sempre cose speciali in ogni cliente o famiglia che viene a lavorare con me", ha detto la Harris. "Spesso, mi lasciano un'impressione indelebile". E anche sabato ha avuto questa sensazione quando la famiglia di Muriel si è presentata presso la sua agenzia. “Quando ho incontrato questa famiglia mi sono accorta di quanto fossero felici e pieni di amore e gioia”, ha spiegato la donna. "Mi sono divertito così tanto a fotografarli. Muriel e Xavier erano chiaramente innamorati. La loro felicità è sicuramente trapelata dalle loro foto”. A proposito del piccolo Riggs Brown ha detto: "Era così felice. Ha sorriso al momento giusto e ha persino detto ‘Cheese' alcune volte!" Rhae ha spiegato che questo sarebbe stato il primo di numerosi servizi fotografici che lei e Muriel avevano pianificato prima dell'imminente matrimonio della coppia. "Era così eccitata per il loro matrimonio e il loro futuro insieme come famiglia", ha detto. “Ero altrettanto entusiasta di farne parte. Non avrei mai potuto immaginare cosa sarebbe successo dopo".

Il tragico incidente

Circa 10 ore dopo lo scatto di quelle foto, si è verificata la tragedia: la famiglia Michael – Brown è stata coinvolta in un incidente d'auto sabato notte a Clinton Township. Secondo la Ohio State Highway Patrol, Muriel stava guidando sulla County Road 14 a Clinton Township verso le 23:48, con Xavier seduto sul lato passeggero e i tre bambini sul sedile posteriore, quando sono stati centrati da un veicolo che viaggiava sulla County Road H. Le autorità hanno detto che al volante c'era un 21enne che non ha rispettato il segnale di stop. Se l'è cavata con qualche ferita lieve. Brown e Deklin sono stati dichiarati morti sulla scena. Gli altri due bambini sono stati trasportati in elisoccorso al Mercy Health St. Vincent Medical Center, dove in seguito sono deceduti. Al momento, non sarebbe stata presentata alcuna accusa e il sergente Ryan Purpura della Ohio State Highway Patrol ha detto che l'incidente è ancora sotto inchiesta.