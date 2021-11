Kosovo, spari contro autobus pieno di studenti: morti due ragazzi e l’autista Due studenti sono morti e uno è rimasto gravemente ferito dopo che un uomo armato venerdì pomeriggio ha esploso diversi colpi contro un autobus a Decani, cittadina del Kosovo. Deceduto anche l’autista del mezzo. In fuga l’autore dell’assalto.

A cura di Chiara Ammendola

Il bus preso d’assalto (Twitter)

È probabilmente uno l'autore dell'assalto armato avvenuto in Kosovo, nel villaggio di Gllogjan, nei pressi della cittadina di Decani, nei confronti di un autobus pieno di studenti. Due i ragazzi morti raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi contro il mezzo che stava accompagnando gli studenti a casa: morto anche l'autista del bus, mentre un'altra persone è rimasta ferita e si trova ora ricoverata in ospedale.

L'assalitore avrebbe agito da solo: armato di Kalashnikov

L'assalto è avvenuto venerdì pomeriggio, così come confermato dal vice comandante della stazione di polizia di Peja, Veton Elshani: "Crediamo che sia stato un solo aggressore a compiere l'assalto e stiamo facendo di tutto per ricostruire l'accaduto e individuare l'autore". Stando a quanto raccontato dai testimoni che in quel momento si trovavano sul bus, sembra che un uomo, a volto coperto, abbia aperto il fuoco contro il mezzo prima di fuggire, facendo perdere le sue tracce. Al momento, fonti della polizia locale hanno spiegato che non ci sono evidenze che possa trattarsi di un attacco terroristico e che invece l'agguato potrebbe essere il frutto di una rivalità tra due compagnie di autobus locali.

I due studenti morti in ospedale: ferito un terzo ragazzo

L'uomo avrebbe utilizzato un Kalashnikov AK-47 per l'assalto all'autobus. L'autista è morto sul colpo, mentre i due ragazzi, uno studente di 16 anni e una studentessa di 17 anni sono morti poco dopo all'ospedale regionale di Peja/Pec. Ferma condanna del grave episodio è giunta dalla presidente del Kosovo Vjosa Osmani e dal premier Albin Kurti, che hanno inviato messaggi di cordoglio alle famiglie delle vittime.