Kim Jong-un in Russia per incontrare Putin su richiesta di Mosca: l’annuncio del Cremlino La conferma di Mosca è arrivata oggi con un comunicato ufficiale in cui si annuncia che Kim Jong-un sarà “in questi giorni” in Russia. Il leader nordcoreano sarebbe già in viaggio verso la Russia in treno dove potrebbe arrivare già martedì per vedere Putin a Vladivostok.

A cura di Antonio Palma

I leader nordcoreano Kim Jong-un a breve sarà in Russia per incontrare Putin su richiesta di Mosca. L’annuncio è arrivato oggi dal Cremlino dopo settimane di indiscrezioni sul possibile vertice faccia a faccia tra i due leader. La conferma di Mosca è arrivata oggi con un comunicato ufficiale in cui si annuncia che Kim Jong-un sarà "in questi giorni" in Russia.

“Su invito del presidente russo Vladimir Putin, il presidente degli Affari di Stato della Repubblica popolare democratica di Corea, Kim Jong-un, si recherà in visita ufficiale in Russia nei prossimi giorni", si legge nella nota. Secondo indiscrezioni, il leader nordcoreano addirittura sarebbe già in viaggio verso la Russia dove potrebbe arrivare già martedì per incontrarsi poi con Putin mercoledì a Vladivostok. Kim Jong-un starebbe raggiungendo la Russia a bordo di un treno blindato per raggiungere il confine tra i due Paesi.

Secondo fonti sud coreane citate di media locali, un treno nordcoreano sarebbe già partito domenica sera dalla capitale Pyongyang in direzione est per raggiungere il confine con la Russia. L’ipotesi del faccia a faccia nell’importante città portuale russa di Vladivostok, nel Pacifico, sarebbe confermata dalla presenza sul posto di Putin che è già arrivato sul luogo per il suo viaggio di due giorni per partecipare al Forum economico orientale.

La visita di Kim Jong-un in Russia sarebbe la seconda visita del leader nordcoreano nel Paese dopo quella del 2019, quando era arrivato sempre in treno alla stazione di Khasan per visitare Vladivostok. Questa volta però l’incontro tiene in ansia l’intera comunità mondiale che teme un accordo per la vendita di armi tra i due Paesi. L’Occidente infatti ritiene che Pyongyang intende fornire armi a Mosca da utilizzare nella guerra contro l'Ucraina. La stessa Casa Bianca ha dichiarato la settimana scorsa di avere informazioni di intelligence che indicano che la Russia stava cercando di acquistare ulteriori proiettili di artiglieria dalla Corea del Nord per rafforzare la produzione delle sue industrie.