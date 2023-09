Guerra in Ucraina: Kim Jong-un sarà in Russia per discutere di armi, attacco con droni su Mosca Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di martedì 5 settembre: attacco con droni su Mosca nella notte, danni e stop ai voli. Fonti Usa: il dittatore Kim Jong-un pronto a fornire armi alla Russia e a incontrare Putin.

Nella guerra tra Ucraina e Russia entra in campo un nuovo soggetto, la Corea del nord. Il leader nord coreano Kim Jong-un infatti sarebbe pronto a recarsi in Russia già questo mese per incontrare Vladimir Putin e discutere della possibilità di fornire armi al Cremlino per la guerra in Ucraina. Intanto il conflitto non si ferma e sta interessando sempre di più il territorio russo. Nelle scorse ore un nuovo attacco di droni ha colpito la periferia di Mosca causando danni e facendo scattare lo stop ai voli.

Kim Jong-un pronto a fornire armi alla Russia

La notizia che molti temevano potrebbe essere vicina, il dittatore Kim Jong-un sarebbe pronto a schierarsi ancora più apertamente con Mosca concordando un invio di armi alla Russia direttamente con Putin in un incontro faccia a faccia col presidente russo. La rivelazione arriva da un funzionario americano che, parlando in condizione di anonimato al New York Times, ha rivelato che l’incontro sarebbe molto vicino. Secondo la stessa fonte, i dettagli dell'incontro tra i due leader non sono ancora chiari ma probabilmente l’incontro avverrà nella città portuale russa di Vladivostok, che Kim Jong-un raggiungerebbe a bordo di un treno blindato data la sua vicinanza alla Corea del Nord.

Attacco con droni su Mosca

Intanto nelle scorse ore Mosca ha fatto i conti con un nuovo attacco con droni. Il ministero della Difesa russo ha comunicato infatti di aver abbattuto almeno tre droni ucraini che martedì mattina presto hanno preso di mira la capitale del Paese. Il ministero ha affermato che i sistemi di difesa aerea hanno distrutto due droni sulle regioni di Kaluga e Tver, che confinano con la regione di Mosca, e uno nella zona della capitale. Secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, i droni avrebbero danneggiato un edificio nel distretto di Istra, mentre non vengono segnalati danni nelle altre zone. Lo stesso Sobyanin ha detto però che i detriti dei droni nella regione di Tver sono caduti nel villaggio di Zavidovo che ospita uno dei palazzi ufficiali del presidente russo. L’attacco ha costretto allo stop i quattro principali aeroporti della capitale che hanno riaperto solo in mattinata dopo la cancellazione di oltre 50 voli.

