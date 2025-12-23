Il Capo di Stato Maggiore libico Al-Haddad morto in un incidente aereo in Turchia

Trovati i resti del jet privato scomparso dai radar in Turchia. Tra le persone a bordo c’era il Capo di Stato Maggiore libico, il generale Mohammed Al-Haddad. Tutti i cinque passeggeri del velivolo, partito da Ankara e diretto a Tripoli, sono morti.

A sinistra, un jet Falcon 50 (immagine di repertorio); a destra, Mohammed Al–Haddad.

Trovati i resti del jet privato di tipo Falcon 50 scomparso dai radar in Turchia. Tra le cinque persone a bordo, tutte morte, c'era anche il Capo di Stato Maggiore libico, il generale Mohammed Al-Haddad. A confermarlo il premier libico del governo di Tripoli Abdul Hamid Mohammed Dbeibah. "Questa grande tragedia è una grave perdita per la nostra nazione, l'apparato militare e tutto il popolo, poiché abbiamo perso uomini che hanno servito il loro Paese con sincerità e dedizione e sono stati un esempio di disciplina, responsabilità e impegno nazionale", dichiarato in una nota ufficiale.

In un post su X del ministro degli Esteri turco si legge: "I resti dell'aereo decollato dall'aeroporto di Ankara Esenboga diretto a Tripoli sono stati rinvenuti dalla nostra Gendarmeria 2 chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana. Seguiranno informazioni sugli sviluppi".

Il ministero della Difesa turco aveva annunciato all'inizio di questa settimana la visita del Capo di Stato maggiore libico ad Ankara, affermando di aver incontrato la sua controparte turca e altri comandanti militari.

Il ministro degli Interni, secondo quanto riporta Al Arabiya, ha confermato che il segnale radio è stato perso durante il volo del jet che trasportava il Capo di Stato maggiore dell'esercito libico e altre quattro persone.

"Il contatto è stato perso alle 20.52 (18.52 ora italiana, ndr) con un jet privato tipo Falcon 50, numero di coda 9H-DFJ, in partenza dall'aeroporto Esenboga di Ankara diretto a Tripoli alle 20.10 ora locale", ha detto il ministro Ali Yerlikaya, in una dichiarazione pubblicata su X.

Secondo quanto riferito ancora dal ministro, l'aereo avrebbe attivato una chiamata di emergenza per l'atterraggio mentre sorvolava il distretto di Haymana. Tuttavia, il contatto con l'aereo non è stato successivamente ristabilito.

Il municipio di Ankara su X ha informato che lo spazio aereo sopra la capitale turca è stato chiuso ai voli. I dati di tracciamento mostrano che tutti i voli stanno venendo dirottati.

Secondo i dati di Flightradar, il velivolo ha registrato un'ascesa graduale seguita da una discesa improvvisa, scomparendo dai radar circa 16 minuti dopo il decollo dall'aeroporto Esenboga di Ankara.

Al-Haddad era Capo di Stato maggiore delle forze armate libiche dal settembre 2020. Nominato da Fayez Al Serraj è una delle figure militari più importanti del Governo di Tripoli. Ha stretto ampi legami militari, in particolare con la Turchia. Nell'agosto 2021 visitò una fregata turca al largo della costa libica nell'ambito delle operazioni navali turche.

Nel marzo 2023 firmò un accordo militare con l'Italia a Roma per l'addestramento delle forze speciali libiche. Con gli Usa, nel luglio 2024, Al-Haddad ha incontrato i leader dell'AFRICOM per discutere del sostegno all'unificazione dell'esercito libico e del rafforzamento della sicurezza dei confini