Jet militare russo precipita in un’area residenziale e si schianta contro edificio in Siberia Un aereo militare russo è precipitato in un’area residenziale della Siberia schiantandosi contro un edificio a due piani. Morti i due piloti alla guida.

A cura di Chiara Ammendola

Il jet caduto in Siberia

È precipitato in una zona residenziale nella Siberia meridionale in Russia l'aereo militare russo schiantatosi quest'oggi. Stando a quanto si apprende il jet militare russo Sukhoi Su-30 stava effettuando un volo di prova quando è precipitato nella città siberiana di Irkutsk schiantandosi contro un edificio a due piani.

Secondo quanto reso noto dal ministero delle Emergenze, la notizia è stata confermata dal governatore Igor Kobzev: nell’incidente sono morti entrambi i piloti, mentre non ci sarebbero morti o feriti tra i civili. Diversi altri edifici sono stati seriamente danneggiati nello schianto.

Il governo russo ha confermato l’incidente, specificando che il caccia stava svolgendo un volo di test quando è precipitato, ma la dinamica è ancora da chiarire. L’incidente ha provocato l’incendio e i vigili del fuoco si sono recati sul posto.

Si tratta del secondo incidente di questo tipo in meno di una settimana: lunedì scorso, un caccia Sukhoi Su-34 era precipitato in un’area abitata nella città di Ejsk non molto distante dal confine con l’Ucraina, uccidendo almeno 15 persone.

Secondo gli esperti non è escluso che incidenti di questo tipo possano capitare di nuovo viste le difficoltà dell’aviazione russa nell'accedere a un'adeguata manutenzione dei propri aerei a causa delle sanzioni internazionali imposte a Mosca dopo l'invasione in Ucraina