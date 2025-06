Israele assalta in acque internazionali la nave di aiuti per Gaza, arrestato l’equipaggio: a bordo Greta Thunberg Madleen, nave battente bandiera britannica appartenente alla Freedom Flotilla Coalition (FFC), è stata assaltata alle 2 di notte da unità dell’esercito israeliano. L’equipaggio denuncia il carattere illegale dell’operazione: “Siamo stati rapiti”. L’imbarcazione era diretta a Gaza con un carico di aiuti umanitari, a bordo anche Greta Thunberg. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

Le forze israeliane hanno sequestrato la Madleen, nave battente bandiera britannica appartenente alla Freedom Flotilla Coalition (FFC), che stava cercando di infrangere il blocco navale imposto sulla Striscia di Gaza con un carico di aiuti umanitari. A bordo si trovavano 12 persone, tra cui l’attivista svedese per il clima Greta Thunberg e la parlamentare europea francese Rima Hassan.

Secondo quanto riportato dalla FFC, l’imbarcazione è stata abbordata "illegalmente" intorno alle 2 della scorsa notte da unità israeliane in acque internazionali. L’obiettivo della missione era quello di consegnare una piccola quantità di cibo – tra cui riso e latte artificiale – e attirare l’attenzione internazionale sulla drammatica crisi umanitaria in corso nella Striscia.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha confermato l’operazione, definendo l’iniziativa "una mossa propagandistica" e annunciando che l’imbarcazione sta ora facendo rotta verso un porto israeliano. "Lo ‘yacht dei selfie' delle celebrità è in sicurezza e si dirige verso le coste di Israele. I passeggeri torneranno nei loro Paesi d’origine", si legge in un messaggio diffuso su X. In un successivo aggiornamento, il ministero ha assicurato che tutti i passeggeri sono in buone condizioni e sono stati riforniti di acqua e cibo.

In una fotografia diffusa sui social, l’equipaggio appare seduto sulla barca, tutti con indosso giubbotti di salvataggio e le mani alzate. "Siamo stati arrestati dall’esercito israeliano in acque internazionali", ha scritto Rima Hassan, testimone diretta dell’accaduto. Huwaida Arraf, organizzatrice della Freedom Flotilla, ha aggiunto: "Israele non ha l'autorità legale per trattenere volontari internazionali a bordo della Madleen. Questi volontari non sono soggetti alla giurisdizione israeliana e non possono essere criminalizzati per aver fornito aiuti o sfidato un blocco illegale: la loro detenzione è arbitraria, illegale e deve cessare immediatamente".

Tutti i membri dell'equipaggio hanno poi pubblicato dei video di denuncia di quello che definiscono un "rapimento" da parte di Israele. La Madleen era salpata il 6 giugno da Catania con l'obiettivo di raggiungere Gaza. L'equipaggio della nave è composto da 12 persone: oltre a Greta Thunberg, Rima Hassan, membro francese del Parlamento Europeo, Omar Faiad, giornalista francese di Al Jazeera, ma anche Yasemin Acar, Baptiste Andre, Thiago Avila, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, Suayb Ordu, Sergio Toribio, Mark van Rennes e Reva Viard.

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i diritti umani nei territori palestinesi, era al telefono con il capitano dell'imbarcazione quando è avvenuto l'assalto dei militari israeliani: la diplomatica ha raccontato che da ore la Madleen era sorvolata da droni quadricotteri dell'IDF, i quali a un certo punto hanno lanciato una sostanza bianca simile a vernice espresso il proprio sostegno alla missione della Madleen e ha invitato altri Paesi mediterranei a unirsi all’iniziativa. "Il viaggio del Madleen potrebbe essere terminato, ma la missione continua. Ogni porto del Mediterraneo deve inviare barche con aiuti e solidarietà a Gaza", ha scritto su X.

Francesca Albanese ha sottolineato il carattere illegale dell'operazione israeliana: "Poiché la Madleen sarebbe stata intercettata e sequestrata dalle forze israeliane in acque internazionali, il governo del Regno Unito deve urgentemente chiedere chiarimenti completi e garantire l'immediato rilascio della nave e del suo equipaggio. Deve essere consentito alla Madleen di continuare la sua legittima missione umanitaria a Gaza".