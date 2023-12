Israele annuncia: “Scoperto nascondiglio di Sinwar”. E spunta una nuova foto del “fantasma di Gaza”

Di Sinwar non c’era traccia come del capo militare Mohammed Deif, di cui è stata trovata una foto recente. Potrebbe servire per una sua migliore identificazione: l’ultima foto dell’uomo che avrebbe pianificato l’attacco del 7 ottobre risaliva a 30 anni fa.