Chi è Mohammed Deif, il “fantasma” di Gaza dietro l’attacco di Hamas a Israele Cieco a un occhio e costretto su una sedia a rotelle a seguito dei numerosi tentativi di assassinarlo, Mohammed Deif, soprannominato “il fantasma” di Gaza, sarebbe la mente dietro l’operazione “Alluvione Al-Aqsa” con cui Hamas ha attaccato Israele.

A cura di Ida Artiaco

Si chiama Mohammed Deif la mentre dietro l'attacco senza precedenti di Hamas contro Israele che dall'alba di sabato 7 ottobre sta provocando la morte di centinaia di persone. Tra i soggetti più ricercati da Israele, è considerato imprendibile visti i numerosi tentativi di ucciderlo a cui è riuscito puntualmente a scappare. Dal settembre 2015 è inserito anche nella lista dei terroristi globali del Dipartimento di Stato americano.

Soprannominato "il fantasma" di Gaza, secondo la Cnn avrebbe inviato il messaggio registrato via telefono, in cui in maniera più articolata ha ordinato ai suoi l'avvio dell'operazione "Alluvione Al-Aqsa" con cui ha chiesto di "liberare al-Aqsa" denunciando la sua "profanazione, attacchi alle donne, e l'assedio di Gaza".

Nato a Khan Younis, città a sud della Striscia di Gaza, più o meno 60 anni fa, Deif è per l'appunto un "fantasma" sia per gli israeliani che per i palestinesi: l'ultima sua foto, che circola in rete, risale al 2001, quando fu rilasciato da un carcere dell'Anp.

Pochissimi hanno contatti diretti con lui e ci sono dubbi persino sulla sua reale identità, ma Mohammad Deif – ma potrebbe non essere questo il suo vero nome – è ufficialmente il comandante militare di Hamas, a cui si è unito a partire dal 1990. Dal 2002 è Capo delle Brigate Ezzedin al-Qassam, braccio armato di Hamas. È considerato un allievo di Yaya Hayyash, l’ingegnere macchina degli attacchi suicidi degli anni Novanta ucciso a sua volta da un cellulare imbottito di esplosivo, di cui ha preso poi il posto.

Negli ultimi 20 anni è sopravvissuto a diversi tentativi israeliani di assassinarlo. In un raid nel 2014, ad esempio, un razzo israeliano oltre che un occhio, gli portò via la moglie, una figlia di 3 anni e il figlioletto di sette mesi, mentre il più recente tentativo conosciuto di eliminarlo risale all'operazione "Guardiano delle Mura" nel 2021. Si ritiene anche che sia costretto a vivere su una sedia a rotelle sempre a causa di uno dei tentativi di ucciderlo.