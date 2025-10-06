Investe e uccide due coetanee in bici: 17enne accusato di omicidio negli USA

Stando a quanto emerso nel corso delle indagini il 17enne indagato avrebbe commesso ben 15 violazioni del codice della strada il giorno della tragedia.

Foto di repertorio

Due ragazze di 17 anni sono morte il 29 settembre a Cranford, New Jersey, dopo essere state travolte da un'auto durante un giro in bicicletta elettrica. Le vittime sono Maria N. e Isabella Rose S.

Un 17enne, identificato dai registri giudiziari come Vincent B., è stato arrestato mercoledì con l'accusa di omicidio di primo grado. Il ragazzo, residente nella vicina Westfield, era stato fermato e interrogato lunedì, poi rilasciato prima dell'arresto definitivo.

Secondo i documenti del tribunale, nel pomeriggio dell'incidente – risalente al 29 settembre – sono state emesse 15 contravvenzioni a carico di Battiloro: eccesso di velocità (45-49 miglia orarie oltre il limite), fuga dal luogo dell'incidente con feriti e omessa denuncia. La descrizione del veicolo corrisponde a quella diffusa dalla Procura della Contea di Union nelle ricerche successive al fatto.

Le autorità non hanno chiarito se si sia trattato di un atto intenzionale né hanno rivelato un eventuale movente, citando la normativa del New Jersey sui procedimenti penali che coinvolgono minori.

Christopher Battiloro, capo della polizia di Westfield e parente dell'indagato, ha preso le distanze in un post su Facebook: "Condanno inequivocabilmente le azioni dell'imputato e, come voi, chiedo che affronti le conseguenze delle sue presunte azioni in tribunale", ha scritto Cin un post su Facebook. "Il mio quartiere si sente violato e siamo addolorati".

L'uomo ha aggiunto che lui e la sua famiglia "sono profondamente addolorati per questa insensata perdita di vite umane, ma anche per la perdita del senso di sicurezza e protezione nel quartiere e nella comunità che io e voi chiamiamo casa".