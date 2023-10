“Infilati più marshmallow possibili in bocca”, Natalie ci prova e muore soffocata a 37 anni Natalie Buss, 37 anni, madre di due figli, è morta sotto gli occhi di decine e decine di persone sabato sera a Beddau, in Galles, mentre partecipava ad una serata di beneficenza.

A cura di Biagio Chiariello

È morta soffocata dai marshmallow. È una storia che ha scioccato un'intera comunità quella che arriva da Pontypridd, in Galles. La vittima si chiamava Natalie Buss, 37 anni. Sabato sera stava partecipando ad un evento di raccolta fondi presso il Beddau Rugby Football Club. Aveva appena vinto una partita a bingo quando è stata invitata sul palco per una sfida sicuramente particolare: infilarsi in bocca quanti più marshmallow possibili. Natalie ci ha provato, ma qualcosa è andata storta.

Amici e parenti tra il pubblico hanno provato ad incitarla mentre tentava l'impresa. Lo hanno fatto almeno fino a quando la 37enne, mamma dei due figli, non è crollata improvvisamente a terra, incapace di respirare. Medici e infermieri presenti tra il pubblico si sono precipitati in aiuto della donna e una altra persona è corsa in una scuola vicina per prendere un defibrillatore. Ma per Natalie non c'è stato nulla da fare. La donna è stata dichiarata morta sul posto.

"C'era il DJ e tutto il pubblico che contavano mentre ogni marshmallow le finiva in bocca. Lei stava ridendo" ha raccontato un testimone al Mirror. Un attimo prima del dramma "tutti si stavano divertendo e urlavano, il minuto dopo lei era sul pavimento. È stato terribile vederlo accadere davanti a noi. I soccorritori si sono fatti avanti per aiutare e qualcuno ha detto che erano andati a prendere il defibrillatore sul muro della scuola di fronte". Ma non è stato possibile salvarle la vita: "le sue vie respiratorie erano bloccate dai marshmallow" racconta l'uomo.

La polizia ha aperto un'indagine. Un portavoce del Beddau Rugby Football Club si è limitato a descrivere l'accaduto come "un tragico incidente". È stato informato anche il medico legale locale.

Sui fatti è intervenuto anche il deputato di Pontypridd, Alex Davies-Jones. "È davvero triste leggere questa terribile notizia. Il mio pensiero va a tutte le persone colpite e soprattutto alla famiglia e agli amici" di Natalie. "Se c'è qualcosa che posso fare per aiutarli, prego loro di mettersi in contatto con me" ha concluso.