India, incendio in un reparto maternità a Nuova Delhi, almeno 7 neonati morti L'incendio, che ha mobilitato quattordici camion dei pompieri, è divampato nel tardo pomeriggio di ieri presso l'ospedale New Born Baby Care di Nuova Delhi e si è propagato troppo rapidamente a causa dell'esplosione di una bombola di ossigeno.

A cura di Davide Falcioni

Almeno sette neonati sono morti in India a causa di un incendio che ha devastato un ospedale pediatrico a Nuova Delhi. Medici e infermieri sono riusciti a mettere in salvo cinque bambini, mentre per gli altri che si trovavano nel reparto non c'è stato nulla da fare. I piccoli sarebbero rimasti intossicati a causa dell'inalazione del fumo e la polizia ha accertato che verrà fatto di tutto per individuare i responsabili della tragedia e consegnarli alla giustizia.

L'incendio, che ha mobilitato quattordici camion dei pompieri, è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri presso l'ospedale New Born Baby Care di Nuova Delhi e "si è propagato troppo rapidamente a causa dell'esplosione di una bombola di ossigeno", ha detto all'agenzia di stampa Press Trust of India (Pti) il direttore dei vigili del fuoco della città, Atul Garg. Parlando di una situazione "straziante", il primo ministro di Delhi Arvind Kejriwal ha sottolineato che "i responsabili di questa negligenza ne risponderanno".

Rogo in un parco divertimenti indiano: almeno 27 vittime

Il rogo nell'ospedale pediatrico è divampato quasi in concomitanza con un altro incendio che ha causato una strage; 27 persone, la maggior parte delle quali bambini, sono morte in un rogo scoppiato in un affollato parco divertimenti nello Stato occidentale del Gujarat. Nove persone sono state ricoverate in ospedale e alcune di loro versano in gravi condizioni. Le persone sono rimaste intrappolate "quando una struttura temporanea è crollata vicino all'ingresso, rendendo difficile uscire", hanno spiegato fonti locali precisando che le fiamme si sono propagate rapidamente a causa del materiale infiammabile. È stata necessaria quasi un'ora per domare le fiamme, mentre una decina di ambulanze trasportavano i feriti in ospedale. Secondo i vigili del fuoco la causa dell'incendio potrebbe essere un cortocircuito.